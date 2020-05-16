Коронавирус в Узбекистане: главное на 16 мая

Сейчас на лечении находятся 513 пациентов. Таким образом процент выздоровевших по отношению к количеству случаев коронавируса составляет более 80%.

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Редакция Sputnik Узбекистан подготовила обзор главных новостей об эпидемиологической обстановке в республике.

Динамика заболеваний

По последним данным, предоставленным Министерством здравоохранения, по состоянию на 16-00 в республике выявлено 2719 случаев заражения COVID-19. За сутки количество пациентов выросло на 37 человек.

Динамика выздоровлений

Количество тех, кто сумел побороть вирус увеличилось на 37 - это пациенты инфекционных клиник Самарканда и Ташкента. Среди поправившихся - трое маленьких детей. Все вылечившиеся сейчас проходят курс реабилитации в стационарах республики.

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Всего в стране одолели болезнь 2 195 человек. На лечении находятся 513 пациентов. Таким образом процент выздоровевших по отношению к количеству случаев коронавируса составляет более 80%.

Международная поддержка

АБИИ совместно с АБР разработали концепцию проекта по поддержке системы здравоохранения и санитарно-эпидемиологической службы Узбекистана на общую сумму 200 млн долларов США.

Этот вопрос обсудили в рамках онлайн диалога между заместителем премьер-министра Узбекистана и президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.

В ходе дискуссии глава АБИИ озвучил твердые намерения Банка ускорить реализацию проектов по поддержке системы здравоохранения Узбекистана, повышению потенциала частного сектора и развитию базовой инфраструктуры в регионах Республики.

МОМ в помощь

А тем временем Международная организация по миграции запросила $7 млн на помощь безработным. Эти средства МОМ намерена получить от правительств России и других странах региона, где мигранты лишились заработка из-за введенных карантинных мер.

Многие мигранты, оказавшись без работы, пытались вернуться домой, но далеко не всем это удалось из-за закрытых границ. А те, кто все-таки попал на родину, столкнулись там с безработицей. Эту ситуацию в МОМ называют "серьезным кризисом" и предупреждают, что он может привести к общепамяткаственным беспорядкам.

Возвращение домой

Сегодня рано утром в столице приземлился пятый чартер с узбекистанцами из Сингапура и Малайзии. На борту самолета было 237 пассажиров.

У трапа самолета прибывших встречают медики и специалисты санитарной службы. Они у всех измеряют температуру, проводят дезинфекцию и при необходимости первичный осмотр. Все граждане направляются на профилактический двухнедельный карантин в специальный центр временного размещения в Уртачирчикский район Ташкентской области.

Расписание рейсов сформировано пока до 24 мая. Их наполнением занимаются сотрудники дипломатических миссий в странах, которые составляют списки на основе поступивших заявок.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, зафиксировано уже более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 308 тысяч человек скончались. Вылечились от недуга 1,7 миллиона человек.