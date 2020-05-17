Коронавирус в Узбекистане: главное на 17 мая

К настоящему часу сумели побороть болезнь в Узбекистане 2 245 человек — это почти 82% от общего числа выявленных случаев.

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Редакция Sputnik Узбекистан собрала главные новости по теме к этому часу.

Новые данные по числу заболевших

По данным Минздрава, COVID-19 был выявлен еще у 27 граждан.

Таким образом, по данным на 15.30 по ташкентскому времени, всего в стране зафиксировано 2 746 случаев заболевания.

В настоящее время в инфекционных учреждениях по всех стране проходит лечение 489 пациентов с положительным тестом на коронавирус.

С каждым днем все больше выздоровевших

Сегодня стало известно о том, что вылечиться от COVID-19 удалось еще 50 гражданам.

Пациенты были выписаны из медучреждений, расположенных в Бухаре, Андижане и Ташкенте.

Теперь узбекистанцев, сумевших при помощи врачей справиться с болезнью, 2 245.

Таким образом, уровень выздоровления от COVID-19 в стране сегодня составляет почти 82% от общего числа инфицированных.

Скончался 12-й пациент с коронавирусом

В Сурхандарьинской области скончался мужчина, у которого был диагностирован коронавирус. Отмечается, что он работал водителем грузовика и прибыл в Узбекистан из РФ через Таджикистан.

Мужчина был госпитализирован 5 мая с двусторонней пневмонией. Анализы дали положительный результат на COVID-19.

11 мая состояние пациента ухудшилось, его перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. Однако врачи не смогли помочь мужчине — он скончался от сердечно-сосудистой и острой дыхательной недостаточности.

Это 12-й гражданин Узбекистана, ставший жертвой COVID-19.

Эпидемиологическая ситуация в Самарканде нестабильна

Минздрав предупредил о росте числа случаев заболевания COVID-19 в Самаркандской области.

В регионе было выявлено шесть очагов распространения инфекции: Тайлакский, Акдарьинский, Пайарыкский и Иштыханский районы, город Самарканд и очаг, связанный с водителем международных грузовых перевозок.

В ведомстве отметили, что в последнее время в регионе ежедневно подтверждают в среднем 19 случаев заболевания коронавирусом.

Минздрав совместно с местными властями, МВД, Национальной гвардией и другими структурами держат ситуацию на контроле и принимают меры по сдерживанию распространения COVID-19. В область были направлены столичные специалисты.

Ранее в Самарканде ужесточили карантинные ограничения. В городе могут работать только продуктовые магазины, аптеки и фермерские рынки.

Тем временем в некоторых регионах Узбекистана, обстановка, наоборот, налаживается

Эпидемиологическая ситуация в регионах республики совершенно разная. Именно для этого была введена система разделения страны на зоны — "красные", "желтые" и "зеленые" цвета показывают, насколько велика опасность распространения COVID-19 в том или ином районе или городе.

В "зеленых" и "желтых" зонах разрешат возобновить работу субъектам сферы услуг >>

К примеру, Ташкенту был присвоен "желтый уровень опасности". Он позволяет некоторым учреждениям и предприятиям возобновить свою работу. Так, накануне свои двери для посетителей открыл столичный зоопарк.

В период карантина о животных заботились зоологи и смотрители.

Стало известно расписание авиарейсов Uzbekistan Airways на следующую неделю и поездов "Афросиёб" на завтра

С завтрашнего дня, 18 мая, будет восстановлено авиа- и железнодорожное сообщение между столицей и регионами.

График движения высокоскоростных поездов "Афросиёб" можно посмотреть здесь.

Расписание пассажирских авиаперелетов на следующую неделю — здесь.

Коротко об условиях, при которых граждане могут быть допущены в салон самолета или поезда: все пассажиры обязаны быть в одноразовых медицинских защитных масках и перчатках.

Кроме того, граждане обязаны иметь сертификат об "отрицательном" результате теста на COVID-19. Он должен быть сдан в Центре санитарно-эпидемиологического надзора в течение 120 часов до намеченной поездки.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным, количество случаев заболевания в мире превысило показатель в 4,64 миллиона, скончались свыше 312 тысяч человек, выздоровели — более 1,69 миллиона.