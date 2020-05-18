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Газовая плита

Чиланзарский район Ташкента временно останется без газа

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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173701
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200518/14151968/Chilanzarskiy-rayon-Tashkente-vremenno-ostanetsya-bez-gaza.html

"Худудгаз Ташкент шахар" приносит свои извинения населению и потребителям газа за неудобства, вызванные временными перебоями в подаче газа из-за ремонта.

ТАШКЕНТ, 18 мая - Sputnik. В Ташкенте в Чиланзарском районе сегодня, 18 мая, отключат газ, сообщают в хокимияте.

"18 мая будут вестись работы на газопроводе на объекте ООО KENT FOOD, расположенном на улице Бунедкор Чиланзарского района. В связи с этим с 10.00 до 17.00 будут временно отключены от газоснабжения 1 145 частных домов в махалле "Бешкургон" и на улицах Чорбог и Марат Турсунхужаев Чиланзарского района", - говорится в информации.

Также от газа отключат 34 частных предприятия и 26 пекарен.

После завершения ремонта подача природного газа будет восстановлена.

В сообщении добавили, что "Худудгаз Тошкент шахар" приносит свои извинения населению и потребителям газа за неудобства, вызванные временными перебоями в подаче газа из-за ремонта.

Теги:
Газ, газ, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент



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