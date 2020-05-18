В Ташкенте неправильную парковку начали фиксировать с помощью планшетов

Все, что нужно сделать инспектору, - сфотографировать автомобиль, который оставили под знаком "Остановка запрещена".

ТАШКЕНТ, 18 мая - Sputnik. Теперь неправильную парковку в Ташкенте начали фиксировать с помощью специальных планшетов, сообщается в сюжете текалканала "Узбекистан 24".

"Инспекторам УБДД ГУВД Ташкента были вручены специальные планшеты для оформления протоколов и фиксации правонарушений. Их плюс в том, что теперь нет необходимости в диалоге между инспектором УБДД и водителем", - рассказал начальник информационной службы УБДД Ташкента Кахрамон Худойберганов.

Все, что нужно сделать инспектору, - сфотографировать автомобиль, который оставили под знаком "Остановка запрещена". После в программе указывают государственный номер авто.

Затем автоматически выписывается квитанция для оплаты штрафа, которая будет направлена по адресу проживания водителя.

Напомним, в октябре транспортные средства, припаркованные в неположенных местах, массово эвакуировали. Ранее начался демонтаж знаков "Остановка запрещена", так как новый комплекс AutoCon-SC/M, которым оснащены автомобили УБДД ГУВД Ташкента, с конца марта в тестовом режиме автоматически фиксирует нарушения правил остановки.

В Ташкенте массово эвакуируют автомобили - фото >>

Видеокамера, закрепленная за лобовым стеклом, распознает государственные номерные знаки 58 стран и автоматически фиксирует парковку в зоне действия знака "Остановка запрещена". Фиксировать нарушение будут во время передвижения спецавтомобиля по городу.