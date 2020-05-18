В Узбекистане станет жарко — прогноз погоды на неделю

К середине следующей недели в республике будет ясно и солнечно. В некоторых регионах температура воздуха прогреется до 37 градусов.

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. На этой неделе на территории Узбекистана установится преимущественно солнечная погода и наступят жаркие дни.

По данным Узгидрометцентра, в понедельник, 18 мая, погода в стране будет по-прежнему неустойчивой, ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, а местами и до 23-28 м/с. Температура воздуха днем снизится до +20…+25 градусов.

Прохладный и влажный ветер из Поволжья поспособствует выпадению дождевых осадков на большей части территории страны, кроме Хорезмской области и Каракалпакстана.

Во вторник, 19 мая, осадки прекратятся во многих регионах республики, только лишь в центральной и восточной областях не исключены кратковременные дожди с грозой. Температура воздуха будет колебаться от +22 до +27 градусов.

В среду, с 20 мая и до конца недели, на территории Узбекистана установится преимущественно солнечная погода из-за теплого и сухого воздуха с юга.

К выходным дням температура воздуха постепенно повысится и достигнет +17…+20 градусов ночью, +32…+35 градусов днем. На севере и юге, а также в пустынной зоне температура прогреется до 37 градусов и превысит показатель среднемноголетнего значения на 6-8 градусов.

Напомним: на прошлой неделе неблагоприятные погодные условия привели к затоплению улиц в Самарканде.