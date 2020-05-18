Коронавирус в Узбекистане: главное на 18 мая

По последним данным, уровень выздоровления от COVID-19 в республике составляет 82,5% от общего числа выявленных случаев.

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Редакция Sputnik Узбекистан собрала главные к этому часу новости о ситуации с коронавирусом в республике.

Динамика заболеваний

Министерство здравоохранения республики сообщило о выявлении еще 33 граждан с положительным диагнозом на COVID-19.

Таким образом, по данным на 16.00 по ташкентскому времени, всего в стране зафиксировано 2 779 случаев заболевания коронавирусом.

Динамика выздоровлений

Сегодня хорошие новости пришли из Наманганской области, где вылечились семь человек, самой старшей пациентке — 48 лет, а младшему — 15 лет.

Также добрые вести пришли из Самаркандской области — там выздоровел 21 гражданин (самой старшей из пациентов — 68 лет, самым младшим стал ребенок восьми лет).

Кроме того, сегодня были выписаны выздоровевшие граждане, проходившие лечение в Ташкенте (18 человек), среди самых юных пациентов — близняшки, которым по 3 года. Все они были отправлены на реабилитацию.

Всего в стране победили болезнь 2 293 человек. На лечении находятся 473 пациента.

Скончался 13-й пациент с коронавирусом

В Ташкенте скончался житель Самарканда, у которого был диагностирован COVID-19.

Мужчина был госпитализирован 14 мая в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи в критическом состоянии. Затем его перевели в клинику НИИ вирусологии. Долгое время пациент лечился от цирроза печени.

У него были некоторые другие хронические заболевания: ожирение и тяжелая анемия.

Однако, несмотря на усилия врачей, мужчина скончался от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.

Где можно сдать анализы на COVID-19 и сколько это стоит

В Узбекистане для пассажиров возобновляемых авиа- и железнодорожных рейсов лабораторные исследования на коронавирус проводятся платно.

Остальные граждане республики могут сдать анализы бесплатно.

Стоимость одного анализа составляет 224 тысячи сумов. В Ташкенте исследования проводятся в Республиканском центре и городском центре по борьбе со СПИДом, а в Республике Каракалпакстан и регионах – в центрах санитарно-эпидемиологического благополучия.

В республике открыли четыре аэропорта, систему обязательного тестирования на COVID-19 отменили

В Узбекистане открылись четыре международных аэропорта.

Посмотреть график пассажирских авиаперелетов Uzbekistan Airways на эту неделю можно здесь.

Примечательно, что ранее для авиа и ж/д пассажиров было обязательно тестирование на COVID-19. Теперь же эту систему отменили, однако граждане все еще обязаны соблюдать правила безопасности.

Во время регистрации и полета необходимо соблюдать карантинные требования — сохранять двухметровую дистанцию, быть в маске и перчатках.

В ряде регионов Узбекистана разрешено свободно ездить на авто почти весь день

В Ташкенте и других регионах, входящих в "желтую" зону опасности заражения коронавирусом, с 18 мая разрешено ездить без стикера с 06.00 утра до 22.00.

В "зеленой" зоне разрешено свободное передвижение автотранспорта и мотоциклов. В "красной" ограничения для всех видов транспорта действуют по-прежнему: ездить можно только с 07.00 до 10.00 и с 17.00 до 20.00 — на работу, за продуктами, в аптеку, больницу (в неотложных случаях).

Узбекистан получает гранты на закупку медоборудования

Азиатский банк развития (АБР) выделит республике 1,36 миллиона долларов на закупку медицинского оборудования и принадлежностей, необходимых для борьбы с распространением COVID-19.

Напомним, что всего власти страны намерены привлечь кредиты международных финансовых институтов (МФИ) на сумму 3,1 миллиарда долларов для снижения последствий пандемии коронавируса.

Гражданам, прибывшим на границу РФ и Казахстана, разрешат вернуться домой

Узбекским гражданам, прибывшим на пограничные пункты пропуска в Оренбургской области с просьбой разрешить выехать домой, позволят это сделать.

Для их вывоза будут организованы специальные автобусы, однако в посольстве Узбекистана в Москве поспешили отметить, что данное решение было принято в порядке исключения.

Выехать домой узбекистанцы смогут через территорию Казахстана.

Еще одно столичное медучреждение было взято под карантин

В Ташкенте закрыли на карантин семейную поликлинику №62. Дело в том, что данное медучреждение посещал сотрудник Beeline, у которого позднее выявили COVID-19.

В связи с этим 11 дежурных врачей было решено направить в карантинную зону в поселке Уртасарай Юкори-Чирчикского района, остальные медики остались дома. Они будут находиться под наблюдением 14 дней.

Сообщается, что ни у кого из них не был диагностирован коронавирус.

Возобновлен прием граждан в Консульско-правовом департаменте МИД Узбекистана

С 18 мая 2020 года возобновляется прием граждан Консульско-правовым департаментом МИД Узбекистана с целью предоставления бесперебойной работы по оказанию консульско-правовых услуг населению.

В здании дипведомства соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования: на входе у граждан измеряется температура, в помещении имеются санитайзеры.

Важно: все граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию в 2 метра, также необходимо использовать индивидуальные средства защиты (медицинские маски, одноразовые перчатки, антисептики).

На лечение в Турцию? Теперь можно!

Турция открывает границы для узбекистанцев, посещающих страну с целью лечения в медицинских учреждениях.

В перечень услуг, которыми смогут воспользоваться больные, войдут: ортопедия, травматология, общая хирургия, детская хирургия, урология, глазные заболевания, кардиология, онкология, нейрохирургия, гематология, репродуктивная терапия, трансплантация органов и костного мозга.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным, в мире зафиксировано уже более 4,71 миллиона случаев заражения, свыше 315 тысяч человек скончались, выздоровели — более 1,73 миллиона.