Сертификат об отсутствии COVID-19 для авиа- и ж/д поездок больше не требуется

Между тем это не отменяет необходимости соблюдения всех карантинных требований к организации воздушных и железнодорожных перевозок.

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Республиканская специальная комиссия отменила необходимость предоставления сертификата об отсутствии COVID-19, который требовался при проезде внутри республики. Это касается как авиаперелетов, так и поездок на поезде.

Напомним: в Узбекистане было восстановлено авиа- и железнодорожное сообщение между столицей и регионами. В частности, были разрешены полеты из Ташкента в Нукус, Ургенч, Термез (туда и обратно) и из Ташкента в Навои, Бухару и Карши.

Посмотреть расписание можно здесь.

Кроме того, возобновилось движение высокоскоростных поездов.

"Учитывая экономическое положение населения в условиях карантина, а также необходимость сохранения социальной дистанции пассажиров во время путешествий, а также предотвращения ненужных неудобств для межрегионального передвижения граждан, это требование было отменено специальной республиканской комиссией", — говорится в сообщении.

Между тем данное решение не отменяет необходимость следования необходимым санитарно-эпидемиологическим требованиям. В частности, все пассажиры обязаны соблюдать социальную дистанцию в 2 метра и носить средства индивидуальной защиты (медицинские маски, одноразовые перчатки).

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Железнодорожные вокзалы и аэропорты, в свою очередь, обязаны контролировать исполнение этих требований, проводить регулярную дезинфекцию на своих территориях и соблюдать все предприсанные правила организации воздушных и железнодорожных перевозок.