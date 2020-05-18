21:44 18 Мая 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Афросиаб

Сертификат об отсутствии COVID-19 для авиа- и ж/д поездок больше не требуется

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (485)
53920
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200518/14158604/Sertifikat-ob-otsutstvii-COVID-19-dlya-avia-i-zhd-poezdok-bolshe-ne-trebuetsya.html

Между тем это не отменяет необходимости соблюдения всех карантинных требований к организации воздушных и железнодорожных перевозок.

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Республиканская специальная комиссия отменила необходимость предоставления сертификата об отсутствии COVID-19, который требовался при проезде внутри республики. Это касается как авиаперелетов, так и поездок на поезде.

После карантина в Ташкенте открылись вокзалы и аэропорт
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Маска, справка, чемодан: в Ташкенте открылись вокзалы и аэропорт — видео

Напомним: в Узбекистане было восстановлено авиа- и железнодорожное сообщение между столицей и регионами. В частности, были разрешены полеты из Ташкента в Нукус, Ургенч, Термез (туда и обратно) и из Ташкента в Навои, Бухару и Карши.

Посмотреть расписание можно здесь.

Кроме того, возобновилось движение высокоскоростных поездов.

"Учитывая экономическое положение населения в условиях карантина, а также необходимость сохранения социальной дистанции пассажиров во время путешествий, а также предотвращения ненужных неудобств для межрегионального передвижения граждан, это требование было отменено специальной республиканской комиссией", — говорится в сообщении.

Между тем данное решение не отменяет необходимость следования необходимым санитарно-эпидемиологическим требованиям. В частности, все пассажиры обязаны соблюдать социальную дистанцию в 2 метра и носить средства индивидуальной защиты (медицинские маски, одноразовые перчатки).

В Узбекистане открыты четыре международных аэропорта >>

Железнодорожные вокзалы и аэропорты, в свою очередь, обязаны контролировать исполнение этих требований, проводить регулярную дезинфекцию на своих территориях и соблюдать все предприсанные правила организации воздушных и железнодорожных перевозок.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (485)
Теги:
пассажиры, Железная дорога, авиаперелет, Узбекистан, коронавирус



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Час вдохновения: красота мира в момент восхода солнца - фотолента
Конец двоевластия: Гани и Абдулла подписали соглашение о разделе власти в Афганистане
Гани — Абдулле: афганцы доверяют вам, наше сотрудничество будет хорошим
Цифровая экономика в Узбекистане
Электронное правительство и цифровая экономика — что поручил президент

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться