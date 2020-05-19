ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Посольство РФ в Узбекистане составляет списки россиян, желающих вернуться домой по земле через Казахстан.
Дипломаты попросили всех россиян, желающих покинуть Узбекистан через территорию Казахстана, заполнить специальную форму на сайте посольства. Заявки будут приниматься до 29 мая.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.