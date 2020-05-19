13:19 19 Мая 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Санитарная обработка автобусов

Посольство РФ в Узбекистане составляет списки россиян, желающих вернуться домой по земле

© Sputnik / Александр Гальперин
Общество
Получить короткую ссылку
1301
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200519/14162242/Posolstvo-RF-v-Uzbekistane-sostavlyaet-spiski-rossiyan-zhelayuschikh-vernutsya-domoy-po-zemle.html

Гражданам России необходимо заполнить специальную форму на сайте посольства родной страны в РУз. Заявки будут приниматься до 29 мая.

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Посольство РФ в Узбекистане составляет списки россиян, желающих вернуться домой по земле через Казахстан.

Boeing 767- 3 CBER
Пресс-служба Uzbekistan airways
Рейс с 41 россиянином вылетел из Ташкента в Санкт-Петербург
"По информации компетентных органов Казахстана, Республиканская комиссия может рассматривать обращения о возможности организации транзитного следования на автотранспорте через территорию Казахстана в Россию... Обращаем внимание, что решение о возможности пересечь границу Казахстана принимается исключительно властями Казахстана", — сообщил Консульский отдел посольства России в Узбекистане.

Дипломаты попросили всех россиян, желающих покинуть Узбекистан через территорию Казахстана, заполнить специальную форму на сайте посольства. Заявки будут приниматься до 29 мая.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

Теги:
Казахстан, пандемия, Узбекистан, россияне, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Час вдохновения: красота мира в момент восхода солнца - фотолента
Безлюдные улицы Стамбула: видео с беспилотника
Помощь узбекистанцам в РФ в период эпидемии коронавируса
Скорая материальная помощь: кто и как поддержал узбекистанцев в РФ

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться