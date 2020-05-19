Гражданам России необходимо заполнить специальную форму на сайте посольства родной страны в РУз. Заявки будут приниматься до 29 мая.

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Посольство РФ в Узбекистане составляет списки россиян, желающих вернуться домой по земле через Казахстан.

"По информации компетентных органов Казахстана, Республиканская комиссия может рассматривать обращения о возможности организации транзитного следования на автотранспорте через территорию Казахстана в Россию... Обращаем внимание, что решение о возможности пересечь границу Казахстана принимается исключительно властями Казахстана", — сообщил Консульский отдел посольства России в Узбекистане.

Дипломаты попросили всех россиян, желающих покинуть Узбекистан через территорию Казахстана, заполнить специальную форму на сайте посольства. Заявки будут приниматься до 29 мая.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.