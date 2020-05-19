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Детский сад

Стали известны условия возобновления работы детских садов в Узбекистане

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (492)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200519/14162536/Stali-izvestny-usloviya-vozobnovleniya-raboty-detskikh-sadov-v-Uzbekistane.html

Продолжение действия данных ограничительных мер направлено на то, чтобы обезопасить малышей и защитить их здоровье от риска заражения коронавирусной инфекцией.

ТАШКЕНТ, 19 мая - Sputnik. Деятельность детских садов будет возобновлена, как только риск заражения малышей коронавирусной инфекцией будет исключен полностью, сообщают в Министерстве дошкольного образования Узбекистана.

"МДО информирует вас о том, что решением Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом, несмотря на смягчение карантинных мер с 8 мая 2020 года в отдельных регионах страны, в целях безопасности продолжает действовать запрет на деятельность образовательных организаций и учебных курсов, в том числе государственных, частных, семейных ДОО и ДОО на основе государственно-частного партнерства", – говорится в публикации.

По информации МДО, смягчение карантинных мер происходит поэтапно, и деятельность ДОО будет возобновлена, как только риск заражения малышей коронавирусной инфекцией будет исключен полностью.

Запись в детсады Узбекистана временно приостановлена >>

Министерство сообщит о дате открытия для посещения ДОО всех типов дополнительно, как только эпидемиологическая ситуация в стране позволит обеспечить безопасность здоровья детей.

Напомним, в Узбекистане с 16 марта, после того как в Ташкенте был выявлен первый случай заражения коронавирусом, закрыты все вузы, школы и детские сады.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (492)
Теги:
Карантин, коронавирус, Узбекистан, Узбекистан, детский сад, дети



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