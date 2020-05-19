Узбекистан поднялся еще на одну позицию по скорости Интернета

В мировом рейтинге республика заняла 94-е место, обогнав по скорости фиксированного Интернета Турцию, Грузию, Азербайджан, Таджикистан и Туркменистан.

ТАШКЕНТ, 19 мая - Sputnik. Ирландская компания Ookla опубликовала данные сервиса Speedtest.net по ежемесячному рейтингу скорости мобильного и проводного Интернета за апрель 2020 года. Данные опубликовала пресс-служба Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций. Согласно им, скорость Интернета в Узбекистану увеличилась.

В общем рейтинге республика поднялась на позицию выше и заняла 94-е место.

По итогам апреля 2020 года Узбекистан по скорости фиксированного Интернета опережает такие страны, как: Турция (97), Грузия (95-е место), Азербайджан (114), Таджикистан (99-е место) и Туркменистан (174).

Для справки: портал Speedtest используется для проверки скорости Интернета пользователями во всём мире. Speedtest формирует и регулярно публикует рейтинг на основе собственных данных, полученных от пользователей.

Ирландская компания Ookla ­­- мировой лидер в сфере тестирования интернет-сетей, приложений и технологий, разработчик портала тестирования скорости Интернета Speedtest. На портале Speedtest ежегодно проводится более 10 миллионов пользовательских тестов, что даёт уникальную и разностороннюю картину о производительности, качестве и доступности сетей по всему миру.

Напомним, в конце 2019 года стало известно, что пропуская способность внешнего интернет-канала Узбекистана составляет 1200 Гбит/с. В АО "Узбектелеком" сообщили, что за последний год скорость фиксированного Интернета выросла вдвое - с 9,98 Мбит/c до 21,47 Мбит/c. Это и позволило стране подняться на 108-е место из 180 стран.