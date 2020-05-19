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Что обязана делать газоснабжающая организация — функции и требования

© Sputnik / Стрингер
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200519/14167353/Chto-obyazana-delat-gazosnabzhayuschaya-organizatsiya--funktsii-i-trebovaniya.html

Ранее, в апреле, в республике продлили до 1 сентября рассмотрение заявлений потребителей на государственную поверку приборов учета газа.

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В Министерстве юстиции разъяснили обязанности организаций, отвечающих за доступ населения к газоснабжению.

Газовый электронный счетчик
Новости Узбекистана
Рассмотрение заявлений на поверку газовых счетчиков продлили до сентября

Прежде всего, они обязаны провести каждому потребителю инструктаж о том, как правильно пользоваться газовыми приборами, установленными в помещениях. Гражданам должна быть обязательно выдана памятка по вопросам безопасной эксплуатации данных приборов.

В ней необходимо указать номера телефонов аварийной службы газоснабжающей организации.

Второе: в компетенцию данных организаций входит проведение технической ревизии и профилактическое обслуживание внутренних газовых сетей потребителей, газоиспользующего оборудования в определенные сроки. График и тарифы утверждаются газоснабжающей организацией.

Сроки следующие:

  • газовые плиты в жилых домах, при отсутствии других газовых приборов – один раз в два года;
  • газовые плиты, отопительные, водогрейные приборы в жилых домах – один раз в год, и профилактическое обслуживание – перед каждым отопительным сезоном.

Также газоснабжающие организации обязаны проводить ремонт данного оборудования по письменным или электронным заявкам потребителей. 

Сроки установлены в зависимости от проблемы:

  • утечка природного газа – немедленно;
  • неисправность газоиспользующего оборудования для пищеприготовления – в течение суток;
  • неисправность газоиспользующего оборудования для горячего водоснабжения и отопления (за исключением времени отопительного сезона) – в течение двух суток;
  • замена газоиспользующего оборудования – в течение пяти суток.

Ранее в Узбекистане продлили до сентября рассмотрение заявлений потребителей на государственную поверку газовых счетчиков. 

Газоснабжающим организациям в порядке исключения разрешили учитывать в соответствующих отчетах показания приборов учета газа с просроченным (истекшим) сроком сертификата поверки.

Теги:
Министерство юстиции Узбекистана, газоснабжение, газ



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