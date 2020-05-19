Что обязана делать газоснабжающая организация — функции и требования

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В Министерстве юстиции разъяснили обязанности организаций, отвечающих за доступ населения к газоснабжению.
Прежде всего, они обязаны провести каждому потребителю инструктаж о том, как правильно пользоваться газовыми приборами, установленными в помещениях. Гражданам должна быть обязательно выдана памятка по вопросам безопасной эксплуатации данных приборов.
В ней необходимо указать номера телефонов аварийной службы газоснабжающей организации.
Второе: в компетенцию данных организаций входит проведение технической ревизии и профилактическое обслуживание внутренних газовых сетей потребителей, газоиспользующего оборудования в определенные сроки. График и тарифы утверждаются газоснабжающей организацией.
Сроки следующие:
- газовые плиты в жилых домах, при отсутствии других газовых приборов – один раз в два года;
- газовые плиты, отопительные, водогрейные приборы в жилых домах – один раз в год, и профилактическое обслуживание – перед каждым отопительным сезоном.
Также газоснабжающие организации обязаны проводить ремонт данного оборудования по письменным или электронным заявкам потребителей.
Сроки установлены в зависимости от проблемы:
- утечка природного газа – немедленно;
- неисправность газоиспользующего оборудования для пищеприготовления – в течение суток;
- неисправность газоиспользующего оборудования для горячего водоснабжения и отопления (за исключением времени отопительного сезона) – в течение двух суток;
- замена газоиспользующего оборудования – в течение пяти суток.
Ранее в Узбекистане продлили до сентября рассмотрение заявлений потребителей на государственную поверку газовых счетчиков.
Газоснабжающим организациям в порядке исключения разрешили учитывать в соответствующих отчетах показания приборов учета газа с просроченным (истекшим) сроком сертификата поверки.