Что обязана делать газоснабжающая организация — функции и требования

Ранее, в апреле, в республике продлили до 1 сентября рассмотрение заявлений потребителей на государственную поверку приборов учета газа.

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В Министерстве юстиции разъяснили обязанности организаций, отвечающих за доступ населения к газоснабжению.

Прежде всего, они обязаны провести каждому потребителю инструктаж о том, как правильно пользоваться газовыми приборами, установленными в помещениях. Гражданам должна быть обязательно выдана памятка по вопросам безопасной эксплуатации данных приборов.

В ней необходимо указать номера телефонов аварийной службы газоснабжающей организации.

Второе: в компетенцию данных организаций входит проведение технической ревизии и профилактическое обслуживание внутренних газовых сетей потребителей, газоиспользующего оборудования в определенные сроки. График и тарифы утверждаются газоснабжающей организацией.

Сроки следующие:

газовые плиты в жилых домах, при отсутствии других газовых приборов – один раз в два года;

газовые плиты, отопительные, водогрейные приборы в жилых домах – один раз в год, и профилактическое обслуживание – перед каждым отопительным сезоном.

Также газоснабжающие организации обязаны проводить ремонт данного оборудования по письменным или электронным заявкам потребителей.

Сроки установлены в зависимости от проблемы:

утечка природного газа – немедленно;

неисправность газоиспользующего оборудования для пищеприготовления – в течение суток;

неисправность газоиспользующего оборудования для горячего водоснабжения и отопления (за исключением времени отопительного сезона) – в течение двух суток;

замена газоиспользующего оборудования – в течение пяти суток.

Ранее в Узбекистане продлили до сентября рассмотрение заявлений потребителей на государственную поверку газовых счетчиков.

Газоснабжающим организациям в порядке исключения разрешили учитывать в соответствующих отчетах показания приборов учета газа с просроченным (истекшим) сроком сертификата поверки.