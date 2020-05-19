В Кашкадарьинской области приступят к своим полномочиям два новых хокима

На заседании народных депутатов региона от 19 мая 2020 года, в период обсуждения организационных вопросов, включенных в повестку дня, были утверждены новые хокимы Мубарекского и Яккабагского районов.

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Временно исполняющим обязанности хокима Мубарекского района был назначен Улугбек Эрназаров, сообщает информационный ресурс областной администрации.

Ранее он занимал руководящую должность в Кашкадарьинском областном управлении транспорта.

18 апреля 2020 года покинул пост бывший хоким Мубарекского района Гайрат Жовлиев. Должность главы местного органа власти была временно поручена первому заместителю хокима Садриддину Нарзиеву.

Хокимом Яккабагского района был назначен Лутфиддин Абдуллаев, до утверждения кандидатуры он работал в Кабинете Министров Узбекистана.

Прежде данный пост занимал Абдурасул Сафаров.

Напомним, в октябре 2019 года в Кашакадарьинской области произошли кадровые перестановки в администрации и в нескольких ведомствах.