За последние дни в ГУВД выдали охранные ордера по меньшей мере 52 женщинам

В Узбекистане существует система всесторонней защиты женщин от притеснения и насилия. Особенно сильно пострадавшие в ней нуждаются в период пандемии.

ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Во время вынужденной изоляции большинство граждан республики находятся дома. На некоторые семьи режим карантина повлиял положительно, но ситуация не везде такая радужная.

В некоторых семьях участились случаи домашнего насилия.

Правоохранительные органы Узбекистана стараются оказывать всяческую помощь женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Ранее данными вопросами занимались инспекторы по вопросам женщин ГУВД столицы, однако с 16 мая к работе были также привлечены 36 девушек-военнослужащих Национальной гвардии.

Инспекторы по вопросам женщин ГУВД Ташкента совместно с сотрудницами Нацгвардии помогают жительницам столицы ГУВД Ташкента

Инспекторы по вопросам женщин ГУВД Ташкента совместно с сотрудницами Нацгвардии помогают жительницам столицы ГУВД Ташкента

Инспекторы по вопросам женщин ГУВД Ташкента совместно с сотрудницами Нацгвардии помогают жительницам столицы ГУВД Ташкента

Инспекторы по вопросам женщин ГУВД Ташкента совместно с сотрудницами Нацгвардии помогают жительницам столицы ГУВД Ташкента

Инспекторы по вопросам женщин ГУВД Ташкента совместно с сотрудницами Нацгвардии помогают жительницам столицы ГУВД Ташкента 1 / 5 ГУВД Ташкента Инспекторы по вопросам женщин ГУВД Ташкента совместно с сотрудницами Нацгвардии помогают жительницам столицы

Совместные группы сотрудниц ГУВД и Нацгвардии посетили семьи, в отношении которых поступали тревожные сообщения. Правоохранители изучали обстановку в домах пострадавших и беседовали с членами семьи.

"С особой осторожностью проводилась такая работа в случае, если становилось известно, что в той или иной семье женщина подвергается психологическому или моральному давлению, физическому насилию. Ведь в таких случаях требуется быть предельно тактичными, не допускать оценок поведения жертвы, не спешить с вердиктами, но внимательно слушать и быть решительными с теми, кто подвергает женщин оскорблениям, унижениям", — говорится в сообщении ГУВД.

Отмечается, что лишь за последние несколько дней правоохранители побывали как минимум в 223 семьях, выявили несколько десятков семей, которым необходима всесторонняя помощь, и выдали охранные ордера по меньше мере 52 женщинам.

Порядок выдачи охранного ордера жертвам насилия

Охранный ордер гарантирует государственную защиту женщин от лиц, притесняющих или совершивших в отношении них насилие.

Данный ордер выдается на основании обращения пострадавшей или информации, поступившей от физических или юридических лиц, в том числе распространяемой в СМИ или социальных сетях.

Охранный ордер выдается на 30 дней инспектором профилактики. Если в течение указанного срока опасность не устранится, то пострадавшая может продлить его еще на месяц.

Охранный ордер предусматривает запрет на общение жертвы и насильника (на рабочих местах и в образовательных учреждениях допускается их косвенная связь), а также их совместное нахождение в одной комнате, запрет или ограничение права насильника на хранение и ношение оружия (кроме служебного), получение разрешения на его покупку.

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Также ордер может обязать злоумышленника компенсировать моральный вред, а также расходы женщины по лечению, получению консультаций, размещению в специальные центры оказания помощи.