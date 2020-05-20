За последние дни в ГУВД выдали охранные ордера по меньшей мере 52 женщинам

ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Во время вынужденной изоляции большинство граждан республики находятся дома. На некоторые семьи режим карантина повлиял положительно, но ситуация не везде такая радужная.
В некоторых семьях участились случаи домашнего насилия.
Правоохранительные органы Узбекистана стараются оказывать всяческую помощь женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Ранее данными вопросами занимались инспекторы по вопросам женщин ГУВД столицы, однако с 16 мая к работе были также привлечены 36 девушек-военнослужащих Национальной гвардии.
- Инспекторы по вопросам женщин ГУВД Ташкента совместно с сотрудницами Нацгвардии помогают жительницам столицы
- Инспекторы по вопросам женщин ГУВД Ташкента совместно с сотрудницами Нацгвардии помогают жительницам столицы
- Инспекторы по вопросам женщин ГУВД Ташкента совместно с сотрудницами Нацгвардии помогают жительницам столицы
- Инспекторы по вопросам женщин ГУВД Ташкента совместно с сотрудницами Нацгвардии помогают жительницам столицы
- Инспекторы по вопросам женщин ГУВД Ташкента совместно с сотрудницами Нацгвардии помогают жительницам столицы
Совместные группы сотрудниц ГУВД и Нацгвардии посетили семьи, в отношении которых поступали тревожные сообщения. Правоохранители изучали обстановку в домах пострадавших и беседовали с членами семьи.
"С особой осторожностью проводилась такая работа в случае, если становилось известно, что в той или иной семье женщина подвергается психологическому или моральному давлению, физическому насилию. Ведь в таких случаях требуется быть предельно тактичными, не допускать оценок поведения жертвы, не спешить с вердиктами, но внимательно слушать и быть решительными с теми, кто подвергает женщин оскорблениям, унижениям", — говорится в сообщении ГУВД.
Отмечается, что лишь за последние несколько дней правоохранители побывали как минимум в 223 семьях, выявили несколько десятков семей, которым необходима всесторонняя помощь, и выдали охранные ордера по меньше мере 52 женщинам.
Порядок выдачи охранного ордера жертвам насилия
Охранный ордер гарантирует государственную защиту женщин от лиц, притесняющих или совершивших в отношении них насилие.
Данный ордер выдается на основании обращения пострадавшей или информации, поступившей от физических или юридических лиц, в том числе распространяемой в СМИ или социальных сетях.
Охранный ордер выдается на 30 дней инспектором профилактики. Если в течение указанного срока опасность не устранится, то пострадавшая может продлить его еще на месяц.
Охранный ордер предусматривает запрет на общение жертвы и насильника (на рабочих местах и в образовательных учреждениях допускается их косвенная связь), а также их совместное нахождение в одной комнате, запрет или ограничение права насильника на хранение и ношение оружия (кроме служебного), получение разрешения на его покупку.
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Также ордер может обязать злоумышленника компенсировать моральный вред, а также расходы женщины по лечению, получению консультаций, размещению в специальные центры оказания помощи.