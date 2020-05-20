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В Каракалпакстане пресечен незаконный сбыт сильнодействующих лекарств

© Sputnik / Денис Абрамов
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200520/14173917/V-Karakalpakstane-presechen-nezakonnyy-sbyt-silnodeystvuyuschikh-lekarstv.html

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в крупном размере".

ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. В Турткульском районе Каракалпакстана сотрудниками правоохранительных органов была пресечена попытка незаконного сбыта в крупном размере сильнодействующих лекарств – "Тропикамида", "Трамадола" и "Регапена".

Пресс-служба Следственного департамента при МВД Узбекистана
В Турткульском районе пресечен сбыт "Тропикамида" в крупном размере

В пресс-службе Следственного департамента при МВД Узбекистана сообщили, что 18 мая в ходе проведения специального мероприятия "Черный мак-2020", на блокпосту "Мискин" Турткульского района был остановлен автомобиль марки Cobalt.

Во время досмотра в машине были найдены и изъяты 446 флаконов глазных капель "Тропикамида".

В ходе проверки пассажир автомобиля С.Н. указал, что обнаруженные сильнодействующие препараты принадлежат Ш.А., который также хранит у себя дома психотропное вещество "Трамадол".

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При обыске жилища Ш.А., расположенного по улице Ш. Рашидова, удалось обнаружить 3 упаковки сильнодействующих препаратов, 248 свертков с 2 480 упаковками препарата "Трамадол Ланнахер 50 мг", 236 упаковок препарата "Регапен" и 50 тысяч сумов, которые были изъяты в качестве вещественных доказательств. 

Следственным отделом при ОВД Турткульского района возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 2511 Уголовного кодекса (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в крупном размере).

Предварительное следствие продолжается.

Теги:
Следственный департамент при МВД Узбекистана, Каракалпакстан, наркотики, лекарства



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