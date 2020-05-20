В каких случаях и сколько можно удерживать из зарплаты работника

Общий размер вычетов не может превышать 50% от зарплаты, но не в случае, если работник имеет алиментные обязательства.

ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. В Министерстве юстиции разъяснили, в каких случаях можно удерживать из заработной платы трудящегося, какую сумму можно вычитать и, главное, требуется ли при этом согласие самого работника.

В целом, удержания из оплаты труда возможны с письменного согласия работника или по решению суда. Однако есть ситуации, при которых этого не требуется.

Когда вычитать из зарплаты можно без согласия работника?

Удерживать из оплаты труда без согласия работника можно:

для уплаты работодателем налогов и других обязательных платежей;

для исполнения судебных решений и других исполнительных документов;

для перерасчета ранее выданных целевых денег. Это касается, к примеру, аванса, выданного на служебные командировки, который не был издрасходован и своевременно возвращен;

для возврата средств, которые были по ошибке начислены в слишком большом количестве;

для расчета трудового отпуска;

для возмещения вреда, причиненного работником работодателю;

для взыскания штрафа, назначенного в качестве дисциплинарного наказания.

Размер удержаний

Общий размер вычетов не может превышать 50% от зарплаты.

Однако правила меняются, когда речь заходит об алиментных обязательствах работника, которому назначено наказание в виде исправительных работ — в этом случае размер удержаний может достигать 70% от заработной платы, но не более.