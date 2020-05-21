Как поступить в российский вуз на удаленке - ответ проректора

Онлайн-тестирование для поступления в российский вуз могут пройти желающие из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Молдовы.

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Проректор по международной деятельности Марийского государственного университета Ирина Петрова рассказала, как поступить в вуз в условиях карантинных мер, предпринятых правительствами многих стран.

"Мы создали онлайн-площадку, где каждый может попробовать собственные силы, определиться с направлением, которое интересует. Мы предлагаем студентам пройти бесплатное тестирование", - поделилась проректор.

При положительном результате тестирования абитуриент получит рекомендательное письмо для поступления в университет. Вуз всегда остается на связи, чтобы предоставлять необходимые инструкции по дальнейшим действиям будущих студентов.

"Этот онлайн-продукт создан специально для того, чтобы коронавирус никаким образом не спутал планы ребят, которые действительно планировали обучаться в России", - добавила Петрова.

На тот случай, если из-за коронавируса границы останутся закрыты, вуз предлагает альтернативные варианты обучения для иностранных студентов в 2020 году.

"В нашем университете разработан и, что самое главное, реализуется способ дистанционного обучения. Конечно, мы надеемся, что ситуация урегулируется как можно быстрее, но те абитуриенты, которые пройдут собеседование, онлайн-тестирование и вступительные испытания, которые также, возможно, будут проводиться дистанционно, те, кто получит статус студента университета, до момента открытия границ будут обучаться дистанционно", - резюмировала проректор по международной деятельности МарГУ Ирина Петрова.

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Онлайн-тестирование для поступления в российский вуз могут пройти желающие из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Молдовы.