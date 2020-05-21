Узбекистанцы, освободившиеся из тюрьмы в Туркменистане, вернулись домой

Пять человек из освобожденных разыскиваются на территории Узбекистана. Двое уже отправлены специальным конвоем в Каракалпакстан по месту жительства.

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. По сообщению пресс-службы МВД, из тюремного заключения в Туркменистане освобожден по амнистии 61 гражданин республики. Сегодня эта группа узбекистанцев вернулась домой.

МВД Узбекистана Освобожденные из мест заключения в республике Туркменистан граждане Узбекистана проходят проверку на границе

Прибывшие были доставлены на территорию страны через таможенный пограничный пост в Алатском районе Бухарской области в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.

Сейчас их поместили на 14 дней в специальный карантинный пункт в Юкоричирчикском районе Ташкентской области.

МВД Узбекистана Освобожденные из мест заключения в республике Туркменистан граждане Узбекистана проходят проверку на границе

Нужно отметить, что пять человек из освобожденных разыскиваются на территории Узбекистана. Двое уже отправлены специальным конвоем в Каракалпакстан по месту жительства.