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Освобожденные из мест заключения в республике Туркменистан граждане Узбекистана проходят проверку на границе

Узбекистанцы, освободившиеся из тюрьмы в Туркменистане, вернулись домой

МВД Узбекистана
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200521/14180096/Uzbekistantsy-osvobodivshiesya-iz-tyurmy-v-Turkmenistane-vernulis-domoy-.html

Пять человек из освобожденных разыскиваются на территории Узбекистана. Двое уже отправлены специальным конвоем в Каракалпакстан по месту жительства.

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. По сообщению пресс-службы МВД, из тюремного заключения в Туркменистане освобожден по амнистии 61 гражданин республики. Сегодня эта группа узбекистанцев вернулась домой.

Освобожденные из мест заключения в республике Туркменистан граждане Узбекистана проходят проверку на границе
МВД Узбекистана
Освобожденные из мест заключения в республике Туркменистан граждане Узбекистана проходят проверку на границе

Прибывшие были доставлены на территорию страны через таможенный пограничный пост в Алатском районе Бухарской области в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.

Сейчас их поместили на 14 дней в специальный карантинный пункт в Юкоричирчикском районе Ташкентской области.
Освобожденные из мест заключения в республике Туркменистан граждане Узбекистана проходят проверку на границе
МВД Узбекистана
Освобожденные из мест заключения в республике Туркменистан граждане Узбекистана проходят проверку на границе

Нужно отметить, что пять человек из освобожденных разыскиваются на территории Узбекистана. Двое уже отправлены специальным конвоем в Каракалпакстан по месту жительства.

Теги:
амнистия, Тюрьма, освобождение, Узбекистан, Туркменистан



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