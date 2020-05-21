Мирзиёев: фермер должен выходить в поле не для плана, а чтобы получить доход

Глава государства в четверг прибыл в Андижанскую область. В первую очередь он посетил фермерское хозяйство "Кухна водий бахори" в Алтынкульском районе.

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с процессом выращивания пшеницы и хлопчатника в фермерском хозяйстве "Кухна водий бахори" в Алтынкульском районе Андижанской области, сообщили в пресс-службе главы государства.

Общая площадь этого фермерского хозяйства — почти 76 гектаров. В 2020 году тем планируется заготовить дополнительно 20 центнеров зерна и 10 центнеров хлопка с каждого гектара. Ожидается, что урожайность зерна составит 81 центнер на гектар. Кроме того, в "Кухна водий бахори" налажены животноводство и пчеловодство.

В ходе визита Мирзиёев отметил, что в странах со схожими с Узбекистаном климатическими условиями удается получать до 70 центнеров хлопка.

"Как? Работая по науке, подходя с умом. Учитывая нехватку земли в Андижане, необходимо использовать ее с двойной эффективностью. Есть тысячи безработных, малообеспеченных людей. Мы должны оценивать нашу работу их глазами", — сказал Мирзиёев.

Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил хозяйство "Кухна водий бахори" в Алтынкульском районе Андижаской области

Глава республики поручил проработать возможность выращивания сои между рядами хлопчатника и развить собственный опыт в этом направлении.

"Фермер должен выходить в поле не для плана, а для получения дохода. Если посадить сою, от одного поля можно заработать более чем в два раза больше, обеспечить работой еще больше людей. Получаемые от нее масло и корм имеют высокое качество и пользуются спросом на рынке. Да, это сложно. Но ведь не бывает легкой работы", — отметил Шавкат Мирзиёев.

Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил хозяйство "Кухна водий бахори" в Алтынкульском районе Андижаской области

Президент также подчеркнул, что для развития агротехнологий важно создать высшее учебное заведение сельскохозяйственного направления на базе Андижанского областного филиала Ташкентского государственного аграрного университета.