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Шавкат Мирзиёев посетил хозяйство Кухна водий бахори в Алтынкульском районе Андижаской области

Мирзиёев: фермер должен выходить в поле не для плана, а чтобы получить доход

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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Тема:
Поездки президента Шавката Мирзиёева по Узбекистану (78)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200521/14180560/Mirziev-fermer-dolzhen-vykhodit-v-pole-ne-dlya-plana-a-chtoby-poluchit-dokhod.html

Глава государства в четверг прибыл в Андижанскую область. В первую очередь он посетил фермерское хозяйство "Кухна водий бахори" в Алтынкульском районе.

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с процессом выращивания пшеницы и хлопчатника в фермерском хозяйстве "Кухна водий бахори" в Алтынкульском районе Андижанской области, сообщили в пресс-службе главы государства.

Общая площадь этого фермерского хозяйства — почти 76 гектаров. В 2020 году тем планируется заготовить дополнительно 20 центнеров зерна и 10 центнеров хлопка с каждого гектара. Ожидается, что урожайность зерна составит 81 центнер на гектар. Кроме того, в "Кухна водий бахори" налажены животноводство и пчеловодство.

В ходе визита Мирзиёев отметил, что в странах со схожими с Узбекистаном климатическими условиями удается получать до 70 центнеров хлопка.

"Как? Работая по науке, подходя с умом. Учитывая нехватку земли в Андижане, необходимо использовать ее с двойной эффективностью. Есть тысячи безработных, малообеспеченных людей. Мы должны оценивать нашу работу их глазами", — сказал Мирзиёев.

Шавкат Мирзиёев посетил хозяйство Кухна водий бахори в Алтынкульском районе Андижаской области
Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев посетил хозяйство "Кухна водий бахори" в Алтынкульском районе Андижаской области

Глава республики поручил проработать возможность выращивания сои между рядами хлопчатника и развить собственный опыт в этом направлении.

"Фермер должен выходить в поле не для плана, а для получения дохода. Если посадить сою, от одного поля можно заработать более чем в два раза больше, обеспечить работой еще больше людей. Получаемые от нее масло и корм имеют высокое качество и пользуются спросом на рынке. Да, это сложно. Но ведь не бывает легкой работы", — отметил Шавкат Мирзиёев.

Шавкат Мирзиёев посетил хозяйство Кухна водий бахори в Алтынкульском районе Андижаской области
Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев посетил хозяйство "Кухна водий бахори" в Алтынкульском районе Андижаской области

Президент также подчеркнул, что для развития агротехнологий важно создать высшее учебное заведение сельскохозяйственного направления на базе Андижанского областного филиала Ташкентского государственного аграрного университета.

  • Шавкат Мирзиёев посетил хозяйство Кухна водий бахори в Алтынкульском районе Андижаской области
    Шавкат Мирзиёев посетил хозяйство "Кухна водий бахори" в Алтынкульском районе Андижаской области
    Пресс-служба президента Узбекистана
  • Шавкат Мирзиёев посетил хозяйство Кухна водий бахори в Алтынкульском районе Андижаской области
    Шавкат Мирзиёев посетил хозяйство "Кухна водий бахори" в Алтынкульском районе Андижаской области
    Пресс-служба президента Узбекистана
  • Шавкат Мирзиёев посетил хозяйство Кухна водий бахори в Алтынкульском районе Андижаской области
    Шавкат Мирзиёев ознакомился с передвижной агрохимической лабораторией на базе переоборудованного автобуса.
    Пресс-служба президента Узбекистана
  • Шавкат Мирзиёев посетил хозяйство Кухна водий бахори в Алтынкульском районе Андижаской области
    Шавкат Мирзиёев посетил хозяйство "Кухна водий бахори" в Алтынкульском районе Андижаской области
    Пресс-служба президента Узбекистана
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Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев посетил хозяйство "Кухна водий бахори" в Алтынкульском районе Андижаской области
Тема:
Поездки президента Шавката Мирзиёева по Узбекистану (78)
Теги:
Андижанская область, Сельское хозяйство, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан



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