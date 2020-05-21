Коронавирус в Узбекистане: главное на 21 мая

Врачи Узбекистана сумели вылечить 2 407 человек, а это 81,2% от общего количества выявленных заражений.

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Редакция Sputnik Узбекистан собрала наиболее важные новости об эпидемиологической обстановке в республике к этому часу.

Свежая статистика по количеству выявленных случаев

С момента последней сводки о коронавирусе, опубликованной на нашем сайте, COVID-19 был выявлен еще у 37 человек.

Таким образом, по последним данным Минздрава на 16.30 по ташкентскому времени, в стране зафиксировано 2 964 случая заражения опасным вирусом.

На лечении в инфекционных учреждениях республики находятся 544 пациента с диагнозом коронавирус.

Динамика выздоровлений

Сегодня стало известно о том, что вылечиться от COVID-19 удалось еще 35 гражданам.

Пациенты были выписаны из медучреждений, расположенных в Ташкенте. Самому старшему пациенту — 76 лет, а самым младшим стал ребенок, которому еще нет года. Все они были направлены на реабилитацию.

В Ташкенте заработал национальный детский медицинский центр - фото >>

Общее число победивших болезнь, по данными Минздрава, составляет 2 407 человек.

Таким образом, уровень выздоровления от COVID-19 в стране составляет 81,2% от всех выявленных случаев заболевания.

С завтрашнего дня снова заработают музеи, парки и галереи!

В "зеленых" и "желтых" регионах страны снимут запрет на посещение общественных мест для культурного отдыха: это парки, музеи и галереи, за исключением игровых площадок и общепитов, расположенных на их территории.

Однако посетители все еще обязаны соблюдать меры предосторожности, в частности, держаться друг от друга на расстоянии минимум в два метра и находиться в масках.

Дефицита в продовольственных магазинах не будет!

На таможенных складах республики, на данный момент, имеется большое количество резервного продовольствия.

Общая стоимость всех товаров, которые в скором времени попадут на прилавки магазинов, составляет 41,2 миллиона долларов.

Ранее власти Узбекистана заявляли, что в период пандемии дефицита продуктов в магазинах и на рынках не будет. Сообщается, что в запасе достаточно продовольственной и сельскохозяйственной продукции и поставка продуктов на рынки и в магазины будет регулярной.

Еще одно медучреждение закрыли на карантин

Самаркандский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи закрыли на карантин.

Дело в том, что у пациентов и медперсонала обнаружили COVID-19, поэтому, чтобы не допустить распространения инфекции, медучреждение временно приостанавливает свою работу.

Самаркандцам будет оказана временная неотложная помощь и предоставлены медицинские услуги в других больницах.

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Подведены итоги работы волонтерского центра в Ташкенте

В столице завершил свою работу Координационный центр благотворительной помощи. Он был открыт два месяца назад, и за это время в него обратились свыше 65 тысяч раз.

Волонтеры центра работали с рекомендациями из махаллей, запросы поступали также и в социальные сети. Социальную поддержку получили более 84 тысячи семей. В общей сложности граждане получили почти 950 тонн продовольствия.

Узбекистан помогает своим соседям в борьбе с пандемией

Узбекские медики прибыли в Согдийскую область Таджикистана для того, чтобы посодействовать своим таджикским коллегам в борьбе с COVID-19.

Возглавляет команду заслуженный врач республики Неъматджон Ибрагимов. В составе коллектива медиков — эпидемиолог, вирусолог и двое анестезиологов.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным, количество случаев заболевания в мире превысило 5,1 миллиона, скончались свыше 328 тысяч человек, выздоровели — почти 2 миллиона.