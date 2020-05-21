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Коронавирус в Узбекистане: главное на 21 мая

© Sputnik / Денис Абрамов
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (499)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200521/14183369/Koronavirus-v-Uzbekistane-glavnoe-na-21-maya.html

Врачи Узбекистана сумели вылечить 2 407 человек, а это 81,2% от общего количества выявленных заражений.

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Редакция Sputnik Узбекистан собрала наиболее важные новости об эпидемиологической обстановке в республике к этому часу.

Свежая статистика по количеству выявленных случаев

С момента последней сводки о коронавирусе, опубликованной на нашем сайте, COVID-19 был выявлен еще у 37 человек. 

Таким образом, по последним данным Минздрава на 16.30 по ташкентскому времени, в стране зафиксировано 2 964 случая заражения опасным вирусом.

На лечении в инфекционных учреждениях республики находятся 544 пациента с диагнозом коронавирус.

Динамика выздоровлений

Сегодня стало известно о том, что вылечиться от COVID-19 удалось еще 35 гражданам.

Санитарные требования на период карантина
© Sputnik /
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Пациенты были выписаны из медучреждений, расположенных в Ташкенте. Самому старшему пациенту — 76 лет, а самым младшим стал ребенок, которому еще нет года. Все они были направлены на реабилитацию.

В Ташкенте заработал национальный детский медицинский центр - фото >>

Общее число победивших болезнь, по данными Минздрава, составляет 2 407 человек.

Таким образом, уровень выздоровления от COVID-19 в стране составляет 81,2% от всех выявленных случаев заболевания.

С завтрашнего дня снова заработают музеи, парки и галереи!

В "зеленых" и "желтых" регионах страны снимут запрет на посещение общественных мест для культурного отдыха: это парки, музеи и галереи, за исключением игровых площадок и общепитов, расположенных на их территории.

Однако посетители все еще обязаны соблюдать меры предосторожности, в частности, держаться друг от друга на расстоянии минимум в два метра и находиться в масках.

Дефицита в продовольственных магазинах не будет!

На таможенных складах республики, на данный момент, имеется большое количество резервного продовольствия.

Общая стоимость всех товаров, которые в скором времени попадут на прилавки магазинов, составляет 41,2 миллиона долларов. 

Ранее власти Узбекистана заявляли, что в период пандемии дефицита продуктов в магазинах и на рынках не будет. Сообщается, что в запасе достаточно продовольственной и сельскохозяйственной продукции и поставка продуктов на рынки и в магазины будет регулярной.

Еще одно медучреждение закрыли на карантин

Самаркандский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи закрыли на карантин.

Одна из стоматологических поликлиник. Пациентов во время карантина стало меньше.
Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Ташкенте взяли под карантин поликлинику, которую посещал работник Beeline

Дело в том, что у пациентов и медперсонала обнаружили COVID-19, поэтому, чтобы не допустить распространения инфекции, медучреждение временно приостанавливает свою работу.

Самаркандцам будет оказана временная неотложная помощь и предоставлены медицинские услуги в других больницах.

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Подведены итоги работы волонтерского центра в Ташкенте

В столице завершил свою работу Координационный центр благотворительной помощи. Он был открыт два месяца назад, и за это время в него обратились свыше 65 тысяч раз.

Волонтеры центра работали с рекомендациями из махаллей, запросы поступали также и в социальные сети. Социальную поддержку получили более 84 тысячи семей. В общей сложности граждане получили почти 950 тонн продовольствия.

Узбекистан помогает своим соседям в борьбе с пандемией

Узбекские медики прибыли в Согдийскую область Таджикистана для того, чтобы посодействовать своим таджикским коллегам в борьбе с COVID-19.

Возглавляет команду заслуженный врач республики Неъматджон Ибрагимов. В составе коллектива медиков — эпидемиолог, вирусолог и двое анестезиологов.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным, количество случаев заболевания в мире превысило 5,1 миллиона, скончались свыше 328 тысяч человек, выздоровели — почти 2 миллиона.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (499)
Теги:
Узбекистан, коронавирус



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