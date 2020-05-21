Трансляцию "Бессмертного полка онлайн" по всему миру посмотрели 20 млн раз

Часть заявок возвращается на доработку, которую может произвести только отправитель. Модератор не вправе вмешиваться в анкеты: править ошибки, размещать вертикально фотографию, которую изначально неправильно загрузили.

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Шествие "Бессмертный полк онлайн" идет на сайте Бессмертного полка России и Международного Бессмертного полка, а также в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники и в онлайн-кинотеатре "Okko". И будет идти до последней поданной на участие в онлайн-шествии заявки, сообщили организаторы проекта.

Трансляция набрала уже более 20 миллионов просмотров. Интерес к ней продолжает расти – все ждут появления в строю Бессмертного полка своих героев. Всего на участие в проекте было подано около 3 млн заявок. Обработка анкет модераторами-историками еще не завершена.

Часть заявок возвращается на доработку, которую может произвести только отправитель. Модератор не вправе вмешиваться в анкеты: поправлять, например, ошибки в написании имени или фамилии, разместить вертикально фотографию, которую изначально неправильно загрузили, привести изображение в порядок в фоторедакторе. Важно, чтобы после редактуры, правки были активированы. Для этого надо нажать кнопку "Опубликовать".

По всем возникающим вопросам можно обратиться на горячую линию проекта по номеру 8 800 20 1945 0. Она работает круглосуточно.

Участники "Бессмертного полка онлайн" обязательно получают оповещения, в которых указано, когда именно можно увидеть их героев (по московскому времени) в онлайн-шествии. Эту информацию организаторы присылают по адресу электронной почты, указанной при регистрации, или в личные сообщения в социальной сети, через которую участники авторизовались в проекте.

В виртуальном строю "Бессмертного полка" шагает почти 3 миллиона героев >>

В случае, если нет возможности подключиться к трансляции в указанное время, на сайте Бессмертного полка России предусмотрена возможность вернуться к нужному дню и часу, чтобы увидеть своих героев на Красной площади.

Для справки: Трансляция онлайн-шествия идет в онлайн-кинотеатре "Okko", на сайте Бессмертного полка России и Международного Бессмертного полка, а также в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

Организаторы проекта "Бессмертный полк онлайн" Общероссийское общественное движение "Бессмертный полк России", партнерами проекта стали ПАО Сбербанк и Mail.ru Group, Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы", главным информационным партнером – издательский дом "Аргументы и факты", официальный информационный партнер в странах Ближнего зарубежья - Международное агентство Sputnik.

Информационные партнеры: МИА "Россия Сегодня", информационное агентство ТАСС, операторы сотовой связи Мегафон и Tele2, онлайн-кинотеатры "Okko", Море.тв, Ivi.ru, телеканалы СТС, Победа.