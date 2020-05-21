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Руки молодоженов с обручальными кольцами

В каких случаях лица не имеют права официально оформить отношения

© Flickr / Brian Ambrozy
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200521/14184142/V-kakikh-sluchayakh-litsa-ne-imeyut-prava-ofitsialno-oformit-otnosheniya.html

В Семейном кодексе также есть отдельное положение касательно прав обоих супругов в отношениях. Подробности — в материале.

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. В Узбекистане, как и в других странах, очень трепетно относятся к семейным ценностям. Особое внимание внимание и поддержку со стороны в том числе государства получают молодые пары, которые только готовятся вступить в брак.

Однако, как предупредили в Минюсте, есть обстоятельства, которые не позволяют его заключить.

Согласно Семейному кодексу, не допускается официальное оформление отношений:

  • если хотя бы один из влюбленных уже состоит в другом зарегистрированном браке;
  • если это — родственники по прямой восходящей и нисходящей линии, полнородные и неполнородные брат и сестра, а также один в паре является усыновителем, а другой — усыновленным (удочеренным);
  • если хотя бы одно из лиц было признано судом недееспособным вследствие психического расстройства (душевной болезни или слабоумия).

Во всех остальных случаях заключить брак разрешается. В Семейном кодексе также отдельно прописано, что все граждане равны в своих правах, когда дело касается семейных отношений.

"Не допускается какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав, установление прямых либо косвенных преимуществ при вступлении в брак и вмешательство в семейные отношения в зависимости от пола, расы, национальности, языка, религии, социального происхождения, убеждений, личного и общественного положения и других обстоятельств", — говорится в кодексе.

Однако права граждан в семейных отношений все же могут быть ограничены, правда, только на основании закона и "только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты нравственности, чести, достоинства, здоровья, прав и охраняемых законом интересов других членов семьи и иных граждан".

Ознакомиться с другими положениями можно здесь.

Теги:
Министерство юстиции Узбекистана, Узбекистан, семейный кодекс, отношения, брак, семья



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