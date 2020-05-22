Коронавирус в Узбекистане: главное на 22 мая

Более 80% заболевших COVID-19 в Узбекистане уже выздоровели и проходят курс реабилитации. продолжают лечение 552 человека.

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Редакция нашего сайта подытожила все новости об эпидемиологической обстановке в Узбекистане к этому часу и собрала наиболее важные.

Новые данные по количеству выявленных случаев

За сутки в республике прибавилось еще 64 пациента с опасным вирусом. К настоящему часу, по данным Минздрава, в Узбекистане выявлено 3028 случаев заболевания COVID-19.

Лечение в инфекционных учреждениях проходят 552 пациента с диагнозом коронавирус.

Динамика выздоровлений

Минздрав сообщил о 56 пациентах, выписанных из больниц Намангана, Самарканда, Бухары и Ташкента в связи с выздоровлением. Причем в Бухаре отправились на реабилитацию последние два пациента, таким образом область объявила себя свободной от коронавируса. До этого подобные вести уже пришли из Джизакской, Кашкадарьинской, Ферганской и Сурхандарьинской областей.

Сейчас количество выздоровевших от COVID-19 в Узбекистане достигло 2463.

В зоне риска: Самаркандская область

Город Джума Самаркандской области полностью закрыли для въезда транспортных средств, сообщают в хокимияте.

"Это делается для защиты жизни и здоровья граждан и предотвращения распространения коронавирусной инфекции по приказу хокима района Ш. Худайбердиева", - говорится в информации.

Однако при этом не сообщается, послужило причиной к такому нововведению.

В Навои ужесточают карантин

В регионе сейчас проходят лечение от коронавируса 66 пациентов, ежедневно выявляются новые случаи. В этой связи, по сообщению Минздрава, принято решение усилить карантинные правила. Привлечены сотрудники Национальной гвардии, Министерства обороны и внутренних дел - они проследят за выполнением предписанных требований.

Праздничный намаз - дома

Из-за пандемии коронавируса в республике отменен праздничный намаз в мечетях в честь окончания священного месяца Рамадан.

Молитву рекомендуется прочесть дома. Традиционное посещение больных, пожилых — осуществлять в соответствии с требованиями карантина.

Список областей РФ, жители которых могут вернуться домой

Консульский отдел посольства РФ в Узбекистане сообщил о расширении списка регионов России, жители которых могут вылететь 23 мая вывозным рейсом из Ташкента в Новосибирск.

"Вниманию граждан России, планирующим вылететь на рейсе Ташкент — Новосибирск 23 мая. Расширен список регионов России, жители которых могут воспользоваться данным чартером", — говорится в публикации на Telegram-канале Консульского отдела.

Перелет возможен для граждан России, которые проживают в Новосибирской, Томской, Кемеровской, Омской областях, Алтайском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, Приморском крае, Хабаровском крае, Амурской области, Курганской области, Камчатском крае, Республике Бурятия, Иркутской области, Республике Хакасия, Тюменской области и Забайкальском крае.

Наконец-то домой: узбекистанцы отправились на родину

Более 1,2 тысячи узбекистанцев, которые ранее собрались в самарском селе из-за закрытой границы с Казахстаном, отправлены на родину.

"Завершилась отправка трудовых мигрантов из Узбекистана на родину… Напряженная работа дипломатических представителей трех государств, органов власти Самарской области позволила разрешить ситуацию. Был организован пропуск значительного количества мигрантов в условиях пандемии через границу", — говорится в сообщении, размещенном в Twitter администрации района.

Отмечается, что в настоящее время граница снова закрыта, все граждане Узбекистана, желающие покинуть Россию, могут воспользоваться чартерными рейсами.

Узбекские медики завершили миссию в Таджикистане

Группа врачей, которая отправилась в соседнюю республику для помощи с распространением COVID-19 в Таджикистане, вернулась домой.

Узбекские доктора провели серию научных конференций, поделились опытом преодоления эпидемиологического кризиса в Узбекистане, рассказали о мерах, принятых для предотвращения распространения инфекции.

Были проведены мастер-классы по лечению пациентов, использованию средств индивидуальной защиты, соблюдению правил гигиены и выполнению дезинфекционных мероприятий в больницах.

Турция отправила в Узбекистан аппараты ИВЛ

Турция направила Узбекистану гуманитарный груз. Партия гуманитарной помощи состоит из 50 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) турецкого производства.

Начальник главного управления международных связей Минздрава Турции профессор Селами Кылыч подчеркнул, что хотя Турция еще не полностью обеспечила собственные потребности в таких аппаратах, она, как братская страна, предоставила соответствующую партию медтехники Узбекистану.

Гумпомощь в Кыргызстан

Узбекистан передал Кыргызстану очередной груз с гуманитарной помощью в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщили в посольстве этой страны.

Гуманитарный груз вместил в себя медицинские кровати (440 штук), электронные пирометры (1000 штук), защитные комбинезоны (2 500 штук), медицинские перчатки (150 000 штук) и медицинские маски (150 000 штук). Общая стоимость составляет $248 тысяч.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным, количество случаев заболевания в мире превысило 5,2 миллиона, скончались свыше 334 тысяч человек, выздоровели — почти 2 миллиона.