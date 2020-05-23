В Минюсте рассказали, как встать в электронную очередь к нотариусу

ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Сотрудники Министерства юстиции провели онлайн пресс-конференцию, в рамках которой журналистам рассказали об изменениях в сфере нотариата и правовых услугах в условиях пандемии.
Отмечалось, что в нотариальных конторах страны соблюдаются правила карантина и социального дистанцирования.
Возобновить работу нотариусов были вынуждены в том числе из-за высокой потребности населения в нотариальных действиях. В частности, оформления неотложных, необходимых нотариальных действий (завещания, доверенности и других) и отсутствия у граждан возможности совершать нотариальные действия без непосредственного посещения нотариальной конторы (потому что необходимы идентификация сторон и сканирование отпечатков пальцев).
Депутаты рассмотрели закон о легализации аренды авто без нотариуса >>
Для сведения: по состоянию на 22 мая 2020 года, 749 (92%) государственных нотариусов изъявили желание продолжить деятельность в качестве частных нотариусов и получили лицензии. Большинство из них уже начали работу. По республике создано минимум 2 000 рабочих мест. Переход на частную форму нотариата позволит ежегодно экономить до 255 млрд сумов государственных средств, выделяемых на содержание нотариальных контор.
В ходе пресс-конференции специалисты сделали акцент на возможностях, которые появятся в результате налаживания деятельности частных нотариусов.
В частности, сообщалось, что:
- нотариусы переходят на финансовое и материально-техническое самообеспечение;
- не ограничивается количество нотариусов, действующих в республике;
- повышается активность нотариусов в обществе;
- устранена проблема длинных очередей в нотариальных конторах;
- устранена излишняя бюрократия и коррупция;
- в сфере нотариата формируется свободная конкурентная среда, что способствует повышению качества предоставляемых населению услуг;
- в связи с увеличением количества нотариусов у граждан появится возможность выбора нотариусов.
Как отметили специалисты, можно встать в электронную очередь к нотариусу через Единый портал интерактивных государственных услуг или сайт e-notarius.uz.
Здесь же можно получить подробные сведения о всех нотариальных действиях и самостоятельно рассчитать стоимость государственной пошлины и других платежей, воспользовавшись соответствующей услугой.
Сообщалось, что в настоящее время продолжается работа по налаживанию услуг по осуществлению отдельных нотариальных действий в дистанционном формате и осуществлению нотариальных действий с использованием видеоконференцсвязи.
Напомним, с начала мая в Узбекистана вновь начали свою деятельность частные нотариусы. А в конце апреля был расширен список предприятий, которым разрешено возобновить работу во время карантина. В их число вошли нотариусы и страховые компании.