Коронавирус в Узбекистане: главное на 23 мая

В общей сложности, в Узбекистане поправились 82% выявленных больных. При этом, как сообщает Минздрав, статистика по регионам различается.

ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Наиболее важные новости об эпидемиологической обстановке в Узбекистане к этому часу - в обзоре Sputnik Узбекистан.

Новые случаи COVID-19

За сутки в республике выявлен еще 61 пациент с диагнозом "коронавирус". Таким образом, к настоящему часу, по данным Минздрава, в Узбекистане зафиксировано 3089 случаев заболевания COVID-19.

Минздрав назвал регионы с самой сложной эпидобстановкой >>

Лечение в инфекционных учреждениях проходят 551 пациент. Среди них у 4 человек состояние тяжелое. Всех пациентов лечат в соответствии с установленными стандартами.

Динамика выздоровлений

С утра Минздрав сообщил о 33 пациентах, поборовших вирус в больницах Ташкента. Среди выписанных есть люди пожилого возраста и маленькие дети. Так, количество выздоровевших от COVID-19 в республике достигло 2525.

Награда за онлайн профессионализм

В Ташкенте наградили учителей за участие в проекте "Online-maktab". За время его реализации сняли 1646 телеуроков, они транслировались одновременно на трех телеканалах, в интернете. Съемки уроков для школьников проходили в президентской школе с 22 апреля по 8 мая.

Россияне в Ташкенте отправились домой

Вывозной рейс из Узбекистана в Россию отправился 23 мая, сообщили в Минкомсвязи РФ. Чартерный борт вывез 136 россиян из Ташкента в Новосибирск.

По прибытии в РФ все граждане, в соответствии с введенными Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологическими требованиями должны соблюдать обязательные карантинные ограничения в течение 14 дней.

Рынок "Урикзор" закрыт на карантин

Массовое тестирование работников рынков и торговых комплексов на коронавирус COVID-19 решено провести после того, как инфекция была выявлена у одного из продавцов столичного рынка "Урикзор".

В настоящий момент 789 работников комплекса сдали тесты, все лица, контактировавшие с заболевшим, помещены в карантин.

Нотариус в условиях пандемии: условия работы

Сотрудники министерства юстиции провели онлайн пресс-конференцию на которой журналистам рассказали об изменениях в сфере нотариата и правовых услугах в условиях пандемии.

В ходе пресс-конференции специалисты сделали акцент на возможностях, которые появятся в результате налаживания деятельности частных нотариусов.

Сообщили, что конторы переходят на финансовое и материально-техническое самообеспечение, при этом их количество не ограничивается. Кроме того, сообщили в Минюсте, устранена проблема длинных очередей в нотариальных конторах, излишняя бюрократия и коррупция.

Все домой: 17 рейсов привезут узбекистанцев из-за границы

Минтранс обнародовал расписание чартерных рейсов, которыми узбекистанцы смогут вернуться домой из России, Турции, ОАЭ, Египта.

График движения самолетов был утвержден в соответствии с указаниями главы государства. С 25 мая по 7 июня текущего года из-за рубежа будут эвакуированы граждане Узбекистана на 17 рейсах.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По данным сайта Worldometers, отслеживающего распространение пандемии коронавируса, на сегодняшний день число заразившихся во всем мире превысило 5,32 млн человек, более 340 тысяч из них скончались, а 2,17 млн выздоровели.