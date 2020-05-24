На что узбекистанцы имеют право при обращении в медучреждения страны

Также отдельно рассмотрим, на что могут по закону рассчитывать граждане преклонного возраста. Подробности — в материале.

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В Узбекистане каждый гражданин республики имеет право на получение медицинской помощи, однако не всегда ясно, что именно можно требовать или отстаивать, обратившись к врачу.

В Минюсте разъяснили положения закона "Об охране здоровья граждан".

При обращении за медицинской помощью и ее получении пациент имеет право:

самому выбрать лечащего врача и поликлинику (больницы, диспансеры, родильные дома и другие медучреждения);

находиться на обследовании и лечении в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям;

добровольно отказаться или согласиться на медицинское вмешательство;

возместить ущерб в случае причинения вреда его здоровью при оказании медицинской помощи в порядке, установленном законодательством.

Кроме того, у гражданина есть право попросить провести по его просьбе консилиум и консультации других специалистов.

Отдельно в законодательстве прописана защита личной информации пациентов.

Так, жители республики имеют право на сохранение в тайне информации о факте обращения за медицинской помощью, о состоянии здоровья, диагнозе и иных сведений, полученных при обследовании и лечении.

На что могут рассчитывать граждане преклонного возраста?

Согласно законодательству, пенсионерам предоставляется медицинская помощь в госучреждениях, которая включает в себя стационарно-амбулаторное лечение, оздоровление в санаториях и домах отдыха, обслуживание одиноких престарелых на дому и в домах-интернатах.

"Граждане пенсионного возраста на основании медицинского заключения имеют право на реабилитацию за счет средств социального страхования, органов здравоохранения и за счет средств предприятий, учреждений и организаций в соответствии с законодательством", — говорится в законе.

Полный список прав можно изучить здесь.