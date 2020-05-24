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Всегда ли в Узбекистане праздник Рамазан хайит был выходным днем

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200524/14201582/Vsegda-li-v-Uzbekistane-prazdnik-Ramazan-khayit-byl-vykhodnym-dnem.html

Этот год стал особенным в истории праздника. Из-за пандемии COVID-19 пришлось внести коррективы в некоторые традиции. Например, были запрещены все коллективные молитвы.

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Сегодня в Узбекистане отмечается священный праздник Рамазан хайит. В этом году торжество выпало на воскресенье.

Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Если бы праздник выпал на рабочий день, он был бы объявлен выходным. Однако так было не всегда.

Так, согласно указу президента от 11 апреля 1991 года "О национальном традиционном празднике "Руза хайит", гражданам страны 16 апреля 1991 года было разрешено не выходить на работу по их желанию.

Однако этот день по договоренности с администрацией и профсоюзным комитетом предприятия, учреждения, организации и хозяйства необходимо было отработать позже.

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В соответствии с указом президента от 27 марта 1992 года "Об объявлении Руза хайит выходным днем" 4 апреля 1992 года первый день праздника был объявлен нерабочим.

Это со временем нашло свое отражение в Трудовом кодексе. В Узбекистане день священного Рамазан хайита и по сей день является выходным.

Теги:
история, праздник, Узбекистан, рамазан хайит



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