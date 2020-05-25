В Самарканде высказались против сбора средств на ремонт в школах

По словам министра народного образования, сейчас лучше избегать случаев принудительного взыскания денег с родителей.

ТАШКЕНТ, 25 мая - Sputnik. В Самарканде не одобряют сбор денег на ремонт в школах, сообщает STV.

"Мы не одобряем и выступаем против денежного сбора в школах", - говорится в информации пресс-службы областного управления народного образования.

Министр народного образования Ш. Шерматов прокомментировал данный вопрос и обратился к администрациям школ: "Этот процесс должен быть добровольным. Если кто-то хочет создать дополнительные условия для своего ребенка, что-то отремонтировать или помочь учебному заведению, никто не против. Родители хорошо осведомлены о материально-техническом состоянии школ на местах. Но к каждому следует относиться одинаково и избегать случаев принудительного взыскания денег с родителей. В нынешних условиях пандемии многие испытывают экономические трудности. Вот почему мы просим администрации школ принять правильный подход".

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По информации областного управления народного образования, в школах есть попечительские советы, а его члены имеют право контролировать эффективное и целевое использование средств из бюджета и дополнительных доходов.

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Также уточняется, что в общеобразовательных школах сбор средств строго запрещен на протяжении всего учебного года. В частности, запрещено собирать деньги на общественные мероприятия, школьную администрацию и учителей, классный фонд, уборку помещений, а также на ремонт школ и другие расходы.