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В Самарканде высказались против сбора средств на ремонт в школах

© Sputnik / Владимир Горовых
Общество
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15301
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200525/14207138/V-Samarkande-vyskazalis-protiv-sbora-sredstv-na-remont-v-shkolakh.html

По словам министра народного образования, сейчас лучше избегать случаев принудительного взыскания денег с родителей.

ТАШКЕНТ, 25 мая - Sputnik. В Самарканде не одобряют сбор денег на ремонт в школах, сообщает STV.

"Мы не одобряем  и выступаем против денежного сбора в школах", - говорится в информации пресс-службы областного управления народного образования.

Министр народного образования Ш. Шерматов прокомментировал данный вопрос и обратился к администрациям школ: "Этот процесс должен быть добровольным. Если кто-то хочет создать дополнительные условия для своего ребенка, что-то отремонтировать или помочь  учебному заведению, никто не против. Родители хорошо осведомлены о материально-техническом состоянии школ на местах. Но к каждому следует относиться одинаково и избегать случаев принудительного взыскания денег с родителей. В нынешних условиях пандемии многие испытывают экономические трудности. Вот почему мы просим администрации школ принять правильный подход".

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По информации областного управления народного образования, в школах есть попечительские  советы, а его члены  имеют право контролировать эффективное и целевое использование средств из бюджета и дополнительных доходов.

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Также уточняется, что в общеобразовательных школах сбор средств строго запрещен на протяжении всего  учебного года. В частности, запрещено собирать деньги на общественные мероприятия, школьную администрацию и учителей, классный фонд, уборку помещений, а также на ремонт школ и другие расходы. 

Теги:
деньги, школьники, Школа, школа, Самаркандская область, Самарканд, Самарканд, Узбекистан, Узбекистан, учительница, учителя, учитель, учителя



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