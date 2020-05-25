Под Ташкентом задержали водителя авто, распечатавшего свои права на принтере

Подозреваемый изготовил поддельный документ на компьютере для дальнейшего трудоустройства на территории РФ.

ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Узбекские пограничники задержали гражданина республики, который пытался въехать на территорию России с поддельными правами.

Инцидент произошел накануне на пограничном пункте пропуска "Навои", расположенном на границе с Казахстаном.

Инспекторы остановили для проверки грузовик и попросили обоих водителей предъявить права.

Как отметили в пресс-службе ГУБДД МВД, документы, которые предъявил второй водитель, сразу вызвали подозрения.

ГУБДД МВД Узбекистана Под Ташкентом задержан водитель с поддельными правами

Выяснилось, что права были подделаны. В ходе допроса мужчина признался, что изготовил фальшивое удостоверение на компьютере и распечатал его на принтере. Он планировал доехать до России, чтобы устроиться там на работу.

Дело было передано в УКД ОВД Ташкентского района для дальнейшего расследования.