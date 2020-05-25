Под Ташкентом задержали водителя авто, распечатавшего свои права на принтере

ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Узбекские пограничники задержали гражданина республики, который пытался въехать на территорию России с поддельными правами.
Инцидент произошел накануне на пограничном пункте пропуска "Навои", расположенном на границе с Казахстаном.
Инспекторы остановили для проверки грузовик и попросили обоих водителей предъявить права.
Как отметили в пресс-службе ГУБДД МВД, документы, которые предъявил второй водитель, сразу вызвали подозрения.
Выяснилось, что права были подделаны. В ходе допроса мужчина признался, что изготовил фальшивое удостоверение на компьютере и распечатал его на принтере. Он планировал доехать до России, чтобы устроиться там на работу.
Дело было передано в УКД ОВД Ташкентского района для дальнейшего расследования.