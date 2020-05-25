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Водитель за рулем автомобиля

Под Ташкентом задержали водителя авто, распечатавшего свои права на принтере

© Sputnik / Евгения Новоженина
Общество
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14501
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200525/14209091/Pod-Tashkentom-zaderzhali-voditelya-avto-raspechatavshego-svoi-prava-na-printere.html

Подозреваемый изготовил поддельный документ на компьютере для дальнейшего трудоустройства на территории РФ.

ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Узбекские пограничники задержали гражданина республики, который пытался въехать на территорию России с поддельными правами.

Инцидент произошел накануне на пограничном пункте пропуска "Навои", расположенном на границе с Казахстаном.

Инспекторы остановили для проверки грузовик и попросили обоих водителей предъявить права.

Как отметили в пресс-службе ГУБДД МВД, документы, которые предъявил второй водитель, сразу вызвали подозрения.

ГУБДД МВД Узбекистана
Под Ташкентом задержан водитель с поддельными правами

Выяснилось, что права были подделаны. В ходе допроса мужчина признался, что изготовил фальшивое удостоверение на компьютере и распечатал его на принтере. Он планировал доехать до России, чтобы устроиться там на работу.

Дело было передано в УКД ОВД Ташкентского района для дальнейшего расследования.

Теги:
водительское удостоверение, грузовик, Россия, Ташкентская область



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