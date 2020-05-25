Коронавирус в Узбекистане: главное на 25 мая

Сегодня главный государственный санитарный инспектор Нурмат Отабеков вновь ответил на самые актуальные накопившиеся вопросы насчет COVID-19. Ответы читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Редакция Sputnik Узбекистан подытожила все новости об эпидемиологической обстановке в Узбекистане к этому часу и собрала наиболее важные.

Новые данные по количеству выявленных случаев

За сутки в республике прибавилось еще 39 пациентов с опасным вирусом. По последним данным Минздрава на 16.30 по ташкентскому времени, в Узбекистане выявлено 3 189 случаев заболевания COVID-19.

Лечение в инфекционных учреждениях проходят 569 пациентов с диагнозом коронавирус.

Динамика выздоровлений

Сегодня стало известно о том, что вылечиться от COVID-19 удалось еще 42 гражданам.

Пациенты были выписаны из инфекционных медучреждений, расположенных в Ташкенте и Намангане.

Сейчас количество выздоровевших от COVID-19 в Узбекистане достигло 2 607.

Таким образом, уровень выздоровления от коронавируса в стране составляет 81,7% от всех выявленных случаев заболевания.

Минздрав Узбекистана не исключает возврата к жесткому карантину

Власти Узбекистана могут вернуться к условиям жесткого карантина, если уровень заболеваемости в республике продолжит расти в таком же темпе.

В последнее время в стране ежедневно выявляют до 60 новых случаев заражения. Вместе с этим население уже не в полной мере соблюдает карантинные правила. Все это может привести ко второй вспышке COVID-19.

Однако власти держат ситуацию на контроле и уже разработали ряд мер на каждый из возможных сценариев развития ситуации.

В зоне риска — один из районов Ташкентской области

В Паркентском районе Ташобласти ужесточили карантинные меры: движение в районном центре ограничено, людям запрещено выходить на улицу.

Кроме того, военнослужащим было поручено усилить меры на контрольно-пропускных пунктах.

На территории района проводится масштабная дезинфекция в целях предотвращения распространения короновирусной инфекции.

COVID-19 добрался до столичного банка

У одного из работников головного офиса "Ипотека-банк" в Ташкенте обнаружили коронавирусную инфекцию.

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Сейчас составляется полный список всех, кто мог бы с ним контактировать. Члены его семьи и некоторые коллеги, общавшиеся с ним, уже помещены на карантин. В здании самого банка была проведена тщательная дезинфекция.

Пандемия искусству не помеха

В пятницу на сцене театра "Ильхом" состоится онлайн-трансляция выступления новой группы Ашота Даниеляна и Никиты Макаренко "ЭЛЕКТРООКО".

Концерт пройдет без присутствия зрителей с соблюдением требуемых санитарных норм.

Музыканты помогут гражданам республики немного отвлечься от негативных мыслей, которые все чаще могут возникать в период пандемии.

Смягчение ограничений: республика возобновляет транзит поездов через свою территорию

Узбекистан, Иран и Туркменистан ведут переговоры о возобновлении транзита через свои госграницы железнодорожных и автотранспортных грузов.

В рамках онлайн-конференции стороны также обсудили вопросы, связанные с бесперебойной поставкой товаров, в том числе для обеспечения продовольственной безопасности, и обменялись мнениями о принимаемых мерах по организации дезинфекционных тоннелей для предотвращения распространения COVID-19.

Южная Корея продолжает помогать узбекистанцам в борьбе с коронавирусом

Южная Корея направила в Узбекистан очередную партию гуманитарной помощи весом почти две тонны.

В составе груза — 20 многофункциональных медицинских кроватей с матрацем и полуавтоматическим механизмом.

Вскоре будет направлена его оставшаяся часть на сумму свыше 135 тысяч долларов с общим весом около 17 тонн.

Напомним: первая партия помощи с общим весом 6,2 тонны на сумму около 192 тысяч долларов прибыла в Ташкент в конце апреля, а в середине мая была доставлена вторая часть.

Вопросы и ответы

Главный государственный санитарный инспектор Нурмат Отабеков ответил на главные вопросы, интересующие граждан республики.

— Сколько в среднем длится лечение от коронавируса? — 23 дня.

— С какими заболеваниями граждане республики не могут вернуться на родину? — Граждане Узбекистана вправе вернуться в свою страну, несмотря на наличие любых инфекционных и паразитарных болезней.

— Почему от COVID-19 умирают в том числе молодые люди? — В Узбекистане, как и в остальном мире, смертельные случаи зафиксированы, в основном, среди пенсионеров и лиц, перенесших операции или у которых были хронические заболевания. Смертельные случаи среди молодых связаны с их несвоевременным обращением за помощью.

— Зачем из-за рубежа беспрерывно привозят граждан республики, которые могут быть потенциально заразны? — Все прибывшие на родину обязательно должны отсидеть 14-дневный карантин, чтобы болезнь, если она есть, могла проявить себя.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным, количество случаев заболевания в мире превысило 5,41 миллиона, скончались свыше 345 тысяч человек, выздоровели — более 2,17 миллиона.