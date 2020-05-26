В Узбекистане пройдет онлайн-олимпиада по информатике среди учеников

Задание по олимпиаде состоит из 20 контрольных вопросов по профилю, на которые школьники должны будут дать свои ответы в течение одного часа.

ТАШКЕНТ, 26 мая - Sputnik. Департамент по работе с одаренными учащимися по предметным олимпиадам при Министерстве народного образования проведет онлайн-олимпиаду в области информатики и информационных технологий.

"29 мая текущего года, в 11.00 по ташкентскому времени, пройдет онлайн-олимпиада среди учащихся 10-11-х классов общеобразовательных школ, академических лицеев и профессиональных колледжей, где каждый из учеников сможет продемонстрировать свои знания в сфере ИТ-технологий", - говорится в информации.

По сообщению Министерства образования, задание по олимпиаде состоит из 20 контрольных вопросов по профилю, на которые школьники должны будут дать свои ответы в течение одного часа.

Для участия в онлайн-олимпиаде ученикам необходимо в обозначенное время войти на сайт oo.uzedu.uz, используя свои логин и пароль.

Учащиеся Узбекистана впервые испытают силы в предметной онлайн-олимпиаде >>

Важно отметить, что каждый олимпиадник сможет просматривать свои рейтинги и загружать сертификаты участников с помощью QR-кода.

Напомним: в Узбекистане олимпиада для учащихся всех средних школ, академических лицеев и профессиональных колледжей проводится ежеквартально.