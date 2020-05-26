Коронавирус в Узбекистане: главное на 26 мая

Президент поручил в скором порядке пересмотреть категории территорий, эпидемиологическая ситуация в которых ухудшилась, расширить масштабы тестирования.

ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Редакция Sputnik Узбекистан собрала наиболее важные новости об эпидемиологической обстановке в Узбекистане.

Новые данные по количеству выявленных случаев

По последним данным, предоставленным министерством здравоохранения, количество новых выявленных случаев заболевания коронавирусом увеличилось до 3281. Таким образом за сутки в Узбекистане 92 пациента с опасным диагнозом отправлены в инфекционные учреждения.

К настоящему моменту лечение в больницах республики проходят 644 пациента с COVID-19.

Динамика выздоровлений

Минздрав сообщил, что полностью вылечиться от коронавируса удалось еще 17 гражданам в профильных медучреждениях Ташкента и Андижана. Сейчас они направлены на реабилитацию.

Таким образом количество пациентов, одолевших вирус достигло 2624.

Категории регионов будут пересмотрены

В рамках совещания Шавкат Мирзиёев отметил рост числа больных коронавирусом в последние дни.

В этой связи поручено пересмотреть категории территорий, эпидемиологическая ситуация в которых ухудшилась, расширить масштабы тестирования.

До сегодняшнего дня из-за рубежа возвращены 47 тысяч узбекистанцев. У многих из них, особенно среди вернувшихся за последние две недели, выявлен коронавирус.

Почти 50 процентов больных по стране составляют лица, прибывшие из-за границы.

Экспресс-тесты будут проводить в Узбекистане

В Узбекистане в скором времени могут начать экспресс-тестирование на выявление антител к коронавирусу, сообщил главный санитарный инспектор Нурмат Отабеков.

"Большинство экспресс-тестов направлены на определение антител в крови переболевших пациентов. В стандартах диагностических лабораторий республики используются экспресс-методы", - сообщил Отабеков.

По анализу крови из вены методом ИФА (ИХЛА) можно определить наличие вируса в организме человека или иммунитета к нему.

Более 300 медиков заразились COVID-19

C 15 марта, в стране выявлено более 300 случаев заболевания коронавирусом среди медицинских работников. Большинство случаев приходится на начало появления инфекции в республике, так как и медперсонал и население не были готовы к развитию эпидемиологической ситуации.

Погода против вируса

Жара в Узбекистане может существенно снизить активность коронавируса, считает главный научный сотрудник НИИ вирусологии Министерства здравоохранения республики Хайрулла Мустафаев.

"Заметьте, температура воздуха уже близится к стабильно высокой отметке. Ожидается жара. В таких условиях вирус не может развиваться", — сообщил Мустафаев.

По оценке специалиста, оптимальная температура для COVID-19 - 5-8 градусов Цельсия и влажность не менее 60%. В подтверждение своих слов медик напомнил, что природным очагом заболевания являются Китай и Юго-Восточная Азия — регионы, отличающиеся высокой влажностью.

В соответствии со стандартами качества

Глава департамента агентства "Узстандарт" Абдуллахон Орифбоев рассказал о том, что для местных производителей защитных средств было разработано 24 стандарта качества. Вместе с тем медицинские маски, перчатки и защитные костюмы должны соответствовать и международному стандарту 13982-1:2004.

Бесплатную государственную метрологическую проверку прошли более 20 тысяч медицинских инфракрасных термометров. Такое же тестирование проходят антисептические гели и моющие средства.

Искусство во время пандемии

В Ташкенте появился загадочный уличный художник. Его граффити появились на улицах одного из столичных районов. Среди работ - "Глаз", "Мона Лиза", "Руки" и "Ангел".

Творит он исключительно ранним утром или поздним вечером. Местная молодежь с удовольствием рассматривает работы ночного художника и фотографируется на их фоне.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным, количество случаев заболевания в мире превысило 5,6 миллиона, скончались свыше 348 тысяч человек, выздоровели — более 2,38 миллиона.