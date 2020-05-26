В Ташкенте временно закрыли одну из улиц

ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Улица Саёхат в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента на месяц закрыта для автомобилей, сообщили в пресс-службе столичного хокимията.

Причина — ремонт подземных коммуникаций и последующее асфальтирование дороги. Водителей попросили пользоваться объездными путями.

"Приносим извинения за доставленные неудобства", — говорится в публикации на Telegram-канале хокимията.

Пресс-служба хокимията Ташкента Улица Саёхат в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента на месяц закрыта для автомобилей

Напомним, 21 мая на пересечении Ахангаранского шоссе и улицы Махтумкули в столице открылась первая в Узбекистане трехуровневая транспортная развязка. По ней могут проезжать 20 тысяч автомобилей в час.