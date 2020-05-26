23:49 26 Мая 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Знаки Дорожные работы

В Ташкенте временно закрыли одну из улиц

Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
Получить короткую ссылку
162 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200526/14217889/V-Tashkente-vremenno-zakryli-odnu-iz-ulits.html

Причиной введения ограничений стал ремонт подземных коммуникаций. Водителям следует пользоваться объездными дорогами.

ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Улица Саёхат в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента на месяц закрыта для автомобилей, сообщили в пресс-службе столичного хокимията.

Причина — ремонт подземных коммуникаций и последующее асфальтирование дороги. Водителей попросили пользоваться объездными путями.

"Приносим извинения за доставленные неудобства", — говорится в публикации на Telegram-канале хокимията.

Улица Саёхат в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента на месяц закрыта для автомобилей
Пресс-служба хокимията Ташкента
Улица Саёхат в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента на месяц закрыта для автомобилей

Напомним, 21 мая на пересечении Ахангаранского шоссе и улицы Махтумкули в столице открылась первая в Узбекистане трехуровневая транспортная развязка. По ней могут проезжать 20 тысяч автомобилей в час.

Теги:
Хокимият Ташкента, улица, Узбекистан, Ташкент



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Графити на чиланзаре - руки
Ночной художник в Ташкенте: загадочные граффити на Чиланазаре — фотолента
Лавров: ОДКБ может предоставить статус наблюдателя ШОС и СНГ
Лавров рассказал, кто может в будущем стать наблюдателем в ОДКБ — видео
Показатели доходов госбюджета в первом квартале 2020 года
В Минфине рассказали о зарплатах населения и доходах бюджета

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться