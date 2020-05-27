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Посольство РФ в Узбекистане сообщило о трех новых вывозных рейсах в Россию

© Sputnik / Максим Блинов
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200527/14219100/Posolstvo-RF-v-Uzbekistane-soobschilo-o-trekh-novykh-vyvoznykh-reysakh-v-Rossiyu.html

Как ожидается, 28 мая из Ташкента вылетит самолет в Ростов-на-Дону, 29 мая — в Санкт-Петербург, 7 июня — в Новосибирск.

ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Консульский отдел посольства РФ в Узбекистане сообщил о трех новых вывозных рейсах в Россию.

"Открыта регистрация на рейсы из Ташкента в Ростов-на-Дону (28 мая), Санкт-Петербург (29 мая), Новосибирск (7 июня)", —говорится в публикации на Telegram-канале Консульского отдела.

Регистрация на рейсы доступна на сайте госуслуг по ссылке.

В частности, вылет самолета в Ростов-на-Дону запланирован на 10.00 (по местному времени) четверга.

"Перелет для граждан России, проживающих в Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Астраханской областях, республиках Адыгея, Калмыкия, Крым, Севастополе, Краснодарском и Ставропольском краях", — уточнили в Консульском отделе.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

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С 31 марта РФ сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.

Теги:
новый рейс, рейс, пандемия, коронавирус, россияне, Посольство России в Узбекистане, Узбекистан, Россия



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