Названы регионы Узбекистана с самым высоким уровнем безработицы

Самый высокий уровень безработицы зарегистрирован в Самаркандской и Сурхандарьинской областях – 9,8%, а самый низкий показатель зафиксирован в Ташкенте – 7,8%.

ТАШКЕНТ, 27 мая - Sputnik. Заместитель министра финансов Дилшод Султанов отчитался перед депутатами УзЛиДеП об исполнении Государственного бюджета и бюджетов государственных целевых фондов в первом квартале 2020 года.

Султанов сообщил, что уровень безработицы в Узбекистане составляет 9,4%. Самый высокий показатель зарегистрирован в Самаркандской и Сурхандарьинской областях – 9,8%, в Джизакской, Кашкадарьинской, Сырдарьинской и Ферганской областях – 9,7%. Самый низкий показатель в Ташкенте – 7,8%. Количество безработных граждан, нуждающихся в трудоустройстве, составило почти 1,4 млн человек.

Замминистра также отметил, что в 2019 году общий доход граждан составил 344,7 трлн сумов, при этом на душу населения пришлось 10,3 млн сумов.

Напомним, в декабре 2019 года Республиканский научный центр занятости населения и охраны труда Министерства занятости и трудовых отношений провел социологический опрос более чем в 100 городах и районах республики. Тогда в трудоустройстве нуждались 1,33 млн жителей Узбекистана.