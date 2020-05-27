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Названы регионы, жители которых нуждаются в трудоустройстве - Минфин

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200527/14220500/Nazvany-regiony-zhiteli-kotorykh-nuzhdayutsya-v-trudoustroystve---Minfin.html

Самый высокий уровень безработицы зарегистрирован в Самаркандской и Сурхандарьинской областях – 9,8%, а самый низкий показатель зафиксирован в Ташкенте – 7,8%.

ТАШКЕНТ, 27 мая - Sputnik. Заместитель министра финансов Дилшод Султанов отчитался перед депутатами УзЛиДеП об исполнении Государственного бюджета и бюджетов государственных целевых фондов в первом квартале 2020 года.

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Султанов сообщил, что уровень безработицы в Узбекистане составляет 9,4%. Самый высокий показатель зарегистрирован в Самаркандской и Сурхандарьинской областях – 9,8%, в Джизакской, Кашкадарьинской, Сырдарьинской и Ферганской областях – 9,7%. Самый низкий показатель в Ташкенте – 7,8%. Количество безработных граждан, нуждающихся в трудоустройстве, составило почти 1,4 млн человек.

Замминистра также отметил, что в 2019 году общий доход граждан составил 344,7 трлн сумов, при этом на душу населения пришлось 10,3 млн сумов.

Напомним, в декабре 2019 года Республиканский научный центр занятости населения и охраны труда Министерства занятости и трудовых отношений провел социологический опрос более чем в 100 городах и районах республики. Тогда в трудоустройстве нуждались 1,33 млн жителей Узбекистана.

Теги:
заместитель министра, министр финансов, Сурхандарьинская область, Самаркандская область, безработица



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