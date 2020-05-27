Жители Юнусабада временно останутся без газа

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В Самаркандской области установили флаг на высоте 62 метра Он изготовлен специально для установки на самом видном месте в одном из районов региона. Его длина 20 метров, ширина - 10 метров. Государственный символ установлен на 62-метровом столбе. 47

В АИМК ответили на вопросы о ситуации с COVID-19 в Узбекистане В рамках брифинга были обсуждены вопросы относительно сроков разработки вакцины от COVID-19 в мире, проведения тестов на антитела к коронавирусу и смены "цветных" зон в стране. 131