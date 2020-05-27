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Газовая конфорка

Жители Юнусабада временно останутся без газа

© Flickr / rhodesj
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200527/14222356/Zhiteli-Yunusabada-vremenno-ostanutsya-bez-gaza.html

Работы будут проведены с 11.00 до 18.00, в связи с чем частные и оптовые потребители будут временно отключены от газоснабжения.

ТАШКЕНТ, 27 мая - Sputnik. Жители Юнусабадского района Ташкента завтра, 28 мая, временно останутся без газа, информируют в "Худудгаз Тошкент шахар".

"Из-за работ по переносу станции ЛЭП на улице Каракамыш Юнусабадского района 28 мая 2020 года подземный газопровод будет временно отрезан и подсоединен после окончания работ", - говорится в сообщении.

Работы будут проведены с 11.00 до 18.00, в связи с чем частные и оптовые потребители, расположенные по следующим локациям, будут временно отключены от газоснабжения: кварталы 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 Юнусабадского района; МСГ "Йул арык"; МСГ "Кулол кургон"; МСГ "Юнусабад"; МСГ "Бободехкон"; МСГ "Отчопар"; МСГ "Хиёбон тепа"; МСГ "Бадамзар"; МСГ "Янги Тарнов"; МСГ "Боги Бустон"; МСГ "Шайх Шивли"; МСГ "Фирдауси": МСГ "Матонат"; МСГ "Минор"; МСГ Гайрати; МСГ "Исламабад".

"Худудгаз Тошкент шахар" приносит извинения за доставленные неудобства.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент, Газ, газ



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