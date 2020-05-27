В ГУБДД опровергли слухи о снижении цен на тонировку

Подобные сообщения начали появляться в соцсетях, в связи с чем в ведомстве напомнили об ответственности за распространение ложной информации.

ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В последнее время в социальных сетях стали распространяться сведения о том, что с 1 июня будет снижена цена на тонировку автомобильных стекол.

В ГУБДД заявили, что данная информация не соответствует действительности.

"Сообщаем о том, что правительство не разрабатывало постановления о снижении стоимости тонировки окон транспортных средств", — говорится в публикации ведомства.

Напомним: прошлым летом правительство Узбекистана приняло постановление, согласно которому были снижены цены на получение разрешения на тонировку.

Сколько можно затонировать, согласно принятому постановлению:

заднее (лобовое) стекло авто — до 100%;

задние пассажирские стекла также до 100%;

боковые водительские стекла – до 50%;

переднее лобовое стекло – допустимо нанесение тонированной ленты диаметром 14 см с тонированием до 100%.

Также разрешено тонировать со светопропусканием до 50% боковые окна минивэнов, автобусов и микроавтобусов.

Расценки:

автомобили физических и юридических лиц – 10 МРЗП (2,23 миллиона сумов);

автомобили иностранных организаций – 20 МРЗП (4,46 миллиона сумов).

Тонирование всех боковых стекол автомобиля:

автомобили физических и юридических лиц – 50 МРЗП (11,15 миллиона сумов);

автомобили иностранных организаций – 80 МРЗП (17,84 миллиона сумов).

Для туристических автобусов установлена единая ставка в размере 50 МРЗП (11,15 миллиона сумов).

Штраф за тонировку без разрешения: