В ГУБДД опровергли слухи о снижении цен на тонировку

ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В последнее время в социальных сетях стали распространяться сведения о том, что с 1 июня будет снижена цена на тонировку автомобильных стекол.
В ГУБДД заявили, что данная информация не соответствует действительности.
"Сообщаем о том, что правительство не разрабатывало постановления о снижении стоимости тонировки окон транспортных средств", — говорится в публикации ведомства.
Напомним: прошлым летом правительство Узбекистана приняло постановление, согласно которому были снижены цены на получение разрешения на тонировку.
Сколько можно затонировать, согласно принятому постановлению:
- заднее (лобовое) стекло авто — до 100%;
- задние пассажирские стекла также до 100%;
- боковые водительские стекла – до 50%;
- переднее лобовое стекло – допустимо нанесение тонированной ленты диаметром 14 см с тонированием до 100%.
Также разрешено тонировать со светопропусканием до 50% боковые окна минивэнов, автобусов и микроавтобусов.
Расценки:
- автомобили физических и юридических лиц – 10 МРЗП (2,23 миллиона сумов);
- автомобили иностранных организаций – 20 МРЗП (4,46 миллиона сумов).
Тонирование всех боковых стекол автомобиля:
- автомобили физических и юридических лиц – 50 МРЗП (11,15 миллиона сумов);
- автомобили иностранных организаций – 80 МРЗП (17,84 миллиона сумов).
Для туристических автобусов установлена единая ставка в размере 50 МРЗП (11,15 миллиона сумов).
Штраф за тонировку без разрешения:
- эксплуатация транспортных средств с зеркальными и тонированными стеклами, не соответствующими техническому регламенту, влечет за собой штраф в 10 БРВ (2,2 миллиона сумов);
- за повторное правонарушение придется заплатить 3,3 миллиона сумов — 15 БРВ;
- за затемнение задних и передних боковых стекол транспортного средства без разрешения штраф составит 50 БРВ (11,2 миллиона сумов), повторно — 70 БРВ (15,6 миллиона сумов).