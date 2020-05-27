17:32 27 Мая 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск

В ГУБДД опровергли слухи о снижении цен на тонировку

© Sputnik / Руслан Кривобок
Общество
Получить короткую ссылку
1639 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200527/14222616/V-GUBDD-oprovergli-slukhi-o-snizhenii-tsen-na-tonirovku.html

Подобные сообщения начали появляться в соцсетях, в связи с чем в ведомстве напомнили об ответственности за распространение ложной информации.

ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В последнее время в социальных сетях стали распространяться сведения о том, что с 1 июня будет снижена цена на тонировку автомобильных стекол.

© Sputnik /
Все, что нужно знать о тонировке в Узбекистане

В ГУБДД заявили, что данная информация не соответствует действительности.

"Сообщаем о том, что правительство не разрабатывало постановления о снижении стоимости тонировки окон транспортных средств", — говорится в публикации ведомства.

Напомним: прошлым летом правительство Узбекистана приняло постановление, согласно которому были снижены цены на получение разрешения на тонировку. 

Сколько можно затонировать, согласно принятому постановлению:

  • заднее (лобовое) стекло авто — до 100%;
  • задние пассажирские стекла также до 100%;
  • боковые водительские стекла – до 50%;
  • переднее лобовое стекло – допустимо нанесение тонированной ленты диаметром 14 см с тонированием до 100%.

Также разрешено тонировать со светопропусканием до 50% боковые окна минивэнов, автобусов и микроавтобусов.

Расценки:

  • автомобили физических и юридических лиц – 10 МРЗП (2,23 миллиона сумов);
  • автомобили иностранных организаций – 20 МРЗП (4,46 миллиона сумов).

Тонирование всех боковых стекол автомобиля:

  • автомобили физических и юридических лиц – 50 МРЗП (11,15 миллиона сумов);
  • автомобили иностранных организаций – 80 МРЗП (17,84 миллиона сумов).

Для туристических автобусов установлена единая ставка в размере 50 МРЗП (11,15 миллиона сумов).

Штраф за тонировку без разрешения:

  • эксплуатация транспортных средств с зеркальными и тонированными стеклами, не соответствующими техническому регламенту, влечет за собой штраф в 10 БРВ (2,2 миллиона сумов);
  • за повторное правонарушение придется заплатить 3,3 миллиона сумов — 15 БРВ;
  • за затемнение задних и передних боковых стекол транспортного средства без разрешения штраф составит 50 БРВ (11,2 миллиона сумов), повторно — 70 БРВ (15,6 миллиона сумов).
Теги:
правительство, автомобиль, тонировка, ГУБДД



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Графити на чиланзаре - руки
Ночной художник в Ташкенте: загадочные граффити на Чиланзаре — фотолента
Россия не будет устраивать истерику из-за выхода США из Договора по открытому небу – Лавров
Никакой истерики: Лавров о том, как в России восприняли выход США из ДОН
Показатели доходов госбюджета в первом квартале 2020 года
В Минфине рассказали о зарплатах населения и доходах бюджета

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться