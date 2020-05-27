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Дезинфицирующий тоннель перед входом на железнодорожный вокзал в Ташкенте

В АИМК ответили на вопросы о ситуации с COVID-19 в Узбекистане

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (524)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200527/14223707/V-AIMK-otvetili-na-voprosy-o-situatsii-s-COVID-19-v-Uzbekistane.html

В рамках брифинга были обсуждены вопросы относительно сроков разработки вакцины от COVID-19 в мире, проведения тестов на антитела к коронавирусу и смены "цветных" зон в стране.

ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В штабе АИМК состоялся очередной брифинг, в ходе которого сотрудница штаба по борьбе с COVID-19 Севра Убайдуллаева ответила на актуальные вопросы и обращения населения.

Врач-эпидемиолог Центра чумы, карантина, защиты от особо опасных и инфекционных заболеваний Республики Узбекистан, кандидат медицинских наук Гофирджон Таджибаев
© Foto : Из личного архива Гофирджона Таджибаева
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В штабе поддерживают мнение большинства ученых о том, что на массовую разработку вакцины может уйти от двух месяцев до двух лет.

Убайдуллаева также сообщила, что накануне в Институте микробиологии имени Гамалеи в России все сотрудники учреждения прошли вакцинацию против COVID-19 и до сих пор не было зарегистрировано никаких осложнений.

С тех пор как в Узбекистане был выявлен первый пациент с подтвержденным коронавирусом, в стране действует строгий карантинный режим, который сохраняется и по сей день.

Между тем в последние две недели количество выздоровевших пациентов стало превышать число зараженных, поэтому в некоторых регионах было решено постепенно ослабить карантинные меры.

Далее Убайдуллаева подчеркнула, что на данный момент не существует лекарственных препаратов, предназначенных для профилактики от COVID-19.

По ее словам, соблюдение карантинных мер — единственный способ предотвратить распространение заболевания.

Затем спикер заявила, что в ближайшее время планируется провести иммуноферментный анализ IFA среди населения. По имеющимся сведениям, на сегодняшний день антитела были выявлены у переболевших пациентов.

Также Убайдуллаева отметила, что нет необходимости платить за тест на COVID-19, так как по распоряжению директора Агентства эпидемиологического надзора ПЦР-диагностика в настоящее время проводится бесплатно.

Деление Узбекистана на "цветные" зоны

Представитель штаба подчеркнула, что статистика заболеваемости меняется ежедневно, в связи с чем "цвет" регионов может меняться.

Карантин в Узбекистане
Информационная служба ГУБДД МВД РУз
Несколько районов Ташкентской области переведены в "красную" зону карантина

Он зависит от количества проведенных анализов, числа вновь диагностированного заболевания и вылечившихся пациентов.  

В случае выявления новых очагов заражения коронавирусом любой город может опять попасть в "красную" зону, и в нем усилят карантинные меры по причине халатного отношения граждан к мерам предосторожности.

В соответствии с новыми санитарными нормами и правилами вновь функционирующим предприятиям и организациям необходимо заключать контракт с СЭС для проведения полной дезинфекции любого помещения.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (524)
Теги:
Узбекистан, коронавирус



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