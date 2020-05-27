В АИМК ответили на вопросы о ситуации с COVID-19 в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В штабе АИМК состоялся очередной брифинг, в ходе которого сотрудница штаба по борьбе с COVID-19 Севра Убайдуллаева ответила на актуальные вопросы и обращения населения.
В штабе поддерживают мнение большинства ученых о том, что на массовую разработку вакцины может уйти от двух месяцев до двух лет.
Убайдуллаева также сообщила, что накануне в Институте микробиологии имени Гамалеи в России все сотрудники учреждения прошли вакцинацию против COVID-19 и до сих пор не было зарегистрировано никаких осложнений.
С тех пор как в Узбекистане был выявлен первый пациент с подтвержденным коронавирусом, в стране действует строгий карантинный режим, который сохраняется и по сей день.
Между тем в последние две недели количество выздоровевших пациентов стало превышать число зараженных, поэтому в некоторых регионах было решено постепенно ослабить карантинные меры.
Далее Убайдуллаева подчеркнула, что на данный момент не существует лекарственных препаратов, предназначенных для профилактики от COVID-19.
По ее словам, соблюдение карантинных мер — единственный способ предотвратить распространение заболевания.
Затем спикер заявила, что в ближайшее время планируется провести иммуноферментный анализ IFA среди населения. По имеющимся сведениям, на сегодняшний день антитела были выявлены у переболевших пациентов.
Также Убайдуллаева отметила, что нет необходимости платить за тест на COVID-19, так как по распоряжению директора Агентства эпидемиологического надзора ПЦР-диагностика в настоящее время проводится бесплатно.
Деление Узбекистана на "цветные" зоны
Представитель штаба подчеркнула, что статистика заболеваемости меняется ежедневно, в связи с чем "цвет" регионов может меняться.
Он зависит от количества проведенных анализов, числа вновь диагностированного заболевания и вылечившихся пациентов.
В случае выявления новых очагов заражения коронавирусом любой город может опять попасть в "красную" зону, и в нем усилят карантинные меры по причине халатного отношения граждан к мерам предосторожности.
В соответствии с новыми санитарными нормами и правилами вновь функционирующим предприятиям и организациям необходимо заключать контракт с СЭС для проведения полной дезинфекции любого помещения.