В АИМК ответили на вопросы о ситуации с COVID-19 в Узбекистане

В рамках брифинга были обсуждены вопросы относительно сроков разработки вакцины от COVID-19 в мире, проведения тестов на антитела к коронавирусу и смены "цветных" зон в стране.

ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В штабе АИМК состоялся очередной брифинг, в ходе которого сотрудница штаба по борьбе с COVID-19 Севра Убайдуллаева ответила на актуальные вопросы и обращения населения.

В штабе поддерживают мнение большинства ученых о том, что на массовую разработку вакцины может уйти от двух месяцев до двух лет.

Убайдуллаева также сообщила, что накануне в Институте микробиологии имени Гамалеи в России все сотрудники учреждения прошли вакцинацию против COVID-19 и до сих пор не было зарегистрировано никаких осложнений.

С тех пор как в Узбекистане был выявлен первый пациент с подтвержденным коронавирусом, в стране действует строгий карантинный режим, который сохраняется и по сей день.

Между тем в последние две недели количество выздоровевших пациентов стало превышать число зараженных, поэтому в некоторых регионах было решено постепенно ослабить карантинные меры.

Далее Убайдуллаева подчеркнула, что на данный момент не существует лекарственных препаратов, предназначенных для профилактики от COVID-19.

По ее словам, соблюдение карантинных мер — единственный способ предотвратить распространение заболевания.

Затем спикер заявила, что в ближайшее время планируется провести иммуноферментный анализ IFA среди населения. По имеющимся сведениям, на сегодняшний день антитела были выявлены у переболевших пациентов.

Также Убайдуллаева отметила, что нет необходимости платить за тест на COVID-19, так как по распоряжению директора Агентства эпидемиологического надзора ПЦР-диагностика в настоящее время проводится бесплатно.

Деление Узбекистана на "цветные" зоны

Представитель штаба подчеркнула, что статистика заболеваемости меняется ежедневно, в связи с чем "цвет" регионов может меняться.

Он зависит от количества проведенных анализов, числа вновь диагностированного заболевания и вылечившихся пациентов.

В случае выявления новых очагов заражения коронавирусом любой город может опять попасть в "красную" зону, и в нем усилят карантинные меры по причине халатного отношения граждан к мерам предосторожности.

В соответствии с новыми санитарными нормами и правилами вновь функционирующим предприятиям и организациям необходимо заключать контракт с СЭС для проведения полной дезинфекции любого помещения.