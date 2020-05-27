В Самаркандской области установили флаг на высоте 62 метра

Он изготовлен специально для установки на самом видном месте в одном из районов региона. Его длина 20 метров, ширина - 10 метров. Государственный символ установлен на 62-метровом столбе.

ТАШКЕНТ, 27 мая - Sputnik. В Самаркандской области установили еще один гигантский флагшток, сообщает "Самарканский вестник" со ссылкой на пресс-службу администрации города.

"Специально изготовленный флаг имеет длину 20 метров и ширину 10 метров. Он установлен на 62-метровом столбе", – отметили в хокимияте.

Между тем накануне заместитель министра финансов Дилшод Султанов на встрече с депутатами сообщил, что самый высокий уровень безработицы в Узбекистане зарегистрирован в Самаркандской и Сурхандарьинской областях – 9,8%.