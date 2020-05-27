Коронавирус в Узбекистане: главное на 27 мая

Сегодня от Минздрава пришли добрые вести: от COVID-19 полностью стала свободной еще одна область — Хорезмская.

ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Редакция Sputnik Узбекистан собрала наиболее важные новости об эпидемиологической обстановке в республике к этому часу.

Динамика заболеваний

С момента последней сводки, опубликованной на нашем сайте, коронавирус был выявлен еще у 74 человек.

Таким образом, по последним данным Минздрава на 16.30 по ташкентскому времени, в стране зафиксировано 3 355 случаев заражения опасным вирусом.

К настоящему моменту лечение в больницах республики проходят 682 пациента с COVID-19, четверо из них — в тяжелом состоянии.

Выздоровевших все больше

Сегодня стало известно о том, что вылечиться от COVID-19 удалось еще 35 гражданам.

Пациенты были выписаны из медучреждений, расположенных в Ташкенте и Навоийской области. Самому старшему из них — 67 лет, а младшему — пять.

Теперь узбекистанцев, сумевших при помощи врачей справиться с болезнью, 2 659.

Радостная новость: Хорезмская область полностью освободилась от COVID-19

Сегодня пришли добрые вести из Хорезмской области — там от коронавируса выздоровели и был отправлены на реабилитацию последние три пациента.

В скором времени, как ожидается, в "зеленую" зону также перейдет и Наманганская область. На данный момент, в областных инфекционных учреждениях проходят лечение три больных коронавирусом пациента.

Ранее в Минздраве сообщали, что четыре области стали полностью свободными от COVID-19 — Джизакская, Кашкадарьинская, Ферганская и Сурхандарьинская.

Скончался 14-й пациент с коронавирусом

В Узбекистане скончался 63-летний гражданин, у которого был диагностирован COVID-19.

Мужчина был госпитализирован 19 мая в в Самаркандский областной многопрофильный медицинский центр в тяжелом состоянии. 25 мая состояние больного ухудшилось, появились признаки носовых и внутренних кровотечений, его перевели в реанимацию и подключили к ИВЛ.

Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.

Отмечается, что пациент с трех лет имеет инвалидность 1 степени, у него также была диагностирована хроническая почечная недостаточность и тяжелая форма анемии.

В Ташкентской области увеличилось количество "красных" зон

Несколько районов Ташобласти переведены в "красную" зону. В их числе — Бекабад, Нурафшан и Кибрайский, Аккурганский, Ташкентский и Юкоричирчикский районы.

В "желтой" зоне – Ангренский, Чирчикский, Бекабадский, Куйичирчикский, Чиназский, Уртачирчикский районы, а в "зеленой" – Алмалыкский, Ахангаранский, Букинский, Бостанлыкский, Пскентский районы.

Ситуация с обещанными выплатами медикам, борющимся с COVID-19

Департамент государственного финансового контроля Минфина Узбекистана выявил задержку выплат 932 сотрудникам 32 медицинских учреждений, борющимся с коронавирусом.

Однако это не все. В списки специалистов, которым положены стимулирующие выплаты, без соответствующих на то оснований были включены сотрудники, не работающие с пациентами с подтвержденным COVID-19 или находящимся на карантине.

Была проведена масштабная проверка, все нарушения были устранены.

Отмечается, что на данный момент, общий объем выплат медработникам составил 142,9 миллиарда cумов.

"5000 шагов для здоровой жизни"

Несмотря на карантин, в Андижанской области прошел пеший марафон "5000 шагов для здоровой жизни". Данный регион может себе это позволить, поскольку находится в "зеленой" зоне.

Ранее на встрече с жителями области глава республики поручил проводить ежедневные вечерние прогулки для того, чтобы поддерживать здоровый образ жизни среди населения.

Пешие марафоны были организованы в Ханабаде, Избасканском, Джалалкудукском, Балыкчинском, Ходжаабадском и Кургантепинском районах. Общее число участников превысило 500 человек. Среди них были как молодые люди, так и пенсионеры.

Из Ташкента в Андижан и обратно ввели дополнительные поезда

Сегодня возобновил свое движение пассажирский поезд №62/61 "Ташкент - Андижан - Ташкент".

Билеты можно приобрести в привокзальных кассах, а также онлайн. Перед отправлением из столицы пассажирам необходимо заполнить маршрутный лист и строго соблюдать установленные правила санитарной гигиены.

Более 1,2 тысячи граждан вернулись на родину из ОАЭ

Узбекистан вернул домой из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) 1,28 тысячи своих граждан — почти половину обратившихся за помощью.

При составлении списков приоритет отдавался тяжелобольным и беременным женщинам, людям старше 55 лет, семьям с детьми, студентам, гражданам, имевшим авиабилеты на март.

Узбекистан и другие страны СНГ получат видеоконсультации по борьбе с COVID-19

Специалисты Роспотребнадзора с 28 мая по 19 июня проведут десять онлайн-консультаций для стран СНГ по борьбе с COVID-19.

Основные темы семинаров включат в себя эпидемиологические и клинические особенности COVID-19, комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий при реагировании на опасные инфекционные болезни, лабораторную диагностику

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным, количество случаев заболевания в мире превысило 5,59 миллиона, скончались свыше 350 тысяч человек, выздоровели — 2,29 миллиона.