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Здание Центрального банка Узбекистана

ЦБ подвел итоги конкурсов в рамках Global Money Week

REUTERS / Mukhammadsharif Mamatkulov
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200527/14226183/TsB-podvel-itogi-konkursov-v-ramkakh-Global-Money-Week.html

Дату награждения победителей, в том числе в конкурсе видеороликов среди молодежи, сообщат персонально каждому участнику.

ТАШКЕНТ, 27 мая - Sputnik. В ЦБ сообщили имена победителей конкурсов, проведенных в рамках "Всемирной недели денег" (Global Money Week).

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Узбекистан намерен принять участие во Всемирной неделе денег

Члены жюри выбрали лучшие творческие работы представителей СМИ и блогеров в социальных сетях.

В конкурсе "Лучшая журналистская работа в сфере финансового просвещения" среди печатных и интернет-СМИ победили Эркенова Динора, Неъматов Асрорбек и Шатуновская Валентина. Они заняли соответственно 1,2 и 3 места.

Лучшей телепередачей признана программа Аллаберганова Умиджона, а автором лучшего радиопроекта стал Усманов Бахтиёр.

Среди блогеров качественнее всех осветили тему финансовой грамотности Анвархонов Азизхон, Исабоев Сарвар, Дилшодов Мирзаолим. 

Лучшую визуализацию подготовили Махмудов Мухаммад, Ходжаханов Камрон, Зикриллаева Фируза.

Дату награждения победителей, в том числе в конкурсе видеороликов среди молодежи, сообщат персонально каждому участнику.

Теги:
победители, Конкурс, Узбекистан, Центральный банк Республики Узбекистан, деньги



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