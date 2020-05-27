22:19 27 Мая 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск

Скандал в Сурхандарье: под строительство автосервиса вырубили 35 деревьев

Управление по экологии и охране окружающей среды Сурхандарьинской области
Общество
Получить короткую ссылку
73 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200527/14226548/Skandal-v-Surkhandare-pod-stroitelstvo-avtoservisa-vyrubili-35-derevev.html

Ущерб растительному миру оценивается почти в 165 миллионов сумов. Теперь злоумышленник должен будет заплатить штраф.

ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В Сурхандарьинской области местный житель незаконно вырубил 35 многолетних сосновых деревьев для того, чтобы на этом месте построить автосервис.

Об этом сообщает пресс-служба областного Управления по экологии и охране окружающей среды.

Инцидент произошел в Шерабадском районе. Отмечается, что вырубленные деревья не утратили способности к росту.

Управление по экологии и охране окружающей среды Сурхандарьинской области
В Сурхандарье вырубили 35 сосен ради строительства автосервиса

Злоумышленнику предъявлено обвинение по статье "Незаконная порубка, повреждение либо уничтожение деревьев, кустарников, других лесных культур и молодняка". Ему грозит штраф в размере 5 БРВ (1,115 миллиона сумов).

1 / 6
Управление по экологии и охране окружающей среды Сурхандарьинской области
В Сурхандарье вырубили 35 сосен ради строительства автосервиса

Между тем природе был нанесен гораздо больший ущерб: он оценивается в 164 462 500 сумов.

Напомним: с 1 ноября 2019-го до конца этого года в Узбекистане действует мораторий на вырубку ценных видов деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд.

В конце февраля Узбекистана утвердило перечень из 78 ценных сортов деревьев и кустарников, которые не входят в государственный лесной фонд, но которые между тем запрещено вырубать.

Теги:
Сурхандарьинская область, деревья



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Графити на чиланзаре - руки
Ночной художник в Ташкенте: загадочные граффити на Чиланзаре — фотолента
В погоне за выгодой: фармкомпании могли заранее подготовиться к пандемии коронавируса
Могли, но не стали: почему фармкомпании не подготовились к вспышке COVID-19
Показатели доходов госбюджета в первом квартале 2020 года
В Минфине рассказали о зарплатах населения и доходах бюджета

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться