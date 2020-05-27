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Подросток идет по улице

Система правосудия в отношении несовершеннолетних — пилотный старт проекта

© CC0 / Unsplash / Jesús Rodríguez
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200527/14226708/Sistema-pravosudiya-v-otnoshenii-nesovershennoletnikh--pilotnyy-start-proekta.html

Система отведения несовершеннолетних от правосудия ориентирована на оказание помощи трудным подросткам и направлена на улучшение профессионализма специалистов, занимающихся вопросами детей.

ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. В рамках программы сотрудничества правительства Узбекистана и ЮНИСЕФ на 2018-2020 годы в Чиланзарском районе города Ташкента стартовал пилотный проект "Отведение несовершеннолетних от системы правосудия и подходов восстановительного правосудия".

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Он направлен на выведение несовершеннолетних из системы правосудия через замену уголовной ответственности на альтернативные меры воздействия.

Данный порядок действует во многих странах мира и нацелен на максимальное снижение уровня воздействия уголовного процесса на подростков, совершивших преступление.

В целом, система отведения находится под контролем социальных служб, занимающихся вопросами детей.

Для чего она нужна?

  • Она позволяет перенаправлять меры правосудия на трудных подростков, совершивших более тяжкое или повторное преступление;
  • Система ограждает несовершеннолетних от негативных последствий правосудия, связанных с возможным лишением свободы;
  • Она устраняет возникновение стигмы и дискриминации в отношении несовершеннолетнего, в том числе и членов его семьи, а также позволяет быстро реагировать на преступление и увидеть его последствия;
  • Система также способствует восстановлению ребенка в обществе через поощрение к принятию ответственности за преступление и его последствия.

Меры системы отведения направлены на профилактику выявления причин противоправного поведения подростков с целью дальнейшего предотвращения повторного совершения преступления.

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Они способствуют социальному развитию несовершеннолетних детей через решение конфликтов, примирение и социальную инклюзию уязвимой группы подростков.

Данные меры ориентированы не только на подростков, имеющих проблемы с законом, но и способствуют улучшению профессиональных навыков специалистов, работающих с трудными несовершеннолетними детьми.

Напомним: согласно постановлению президента, Чиланзарский район был закреплен за Генеральным прокурором в целях диагностики выявления причин противоправного поведения с последующим урегулированием криминогенной ситуации. 

Теги:
ЮНИСЕФ, Ташкент, Чиланзарский район, несовершеннолетние



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