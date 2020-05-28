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Режим самоизоляции в Москве продлен до 14 июня

© Sputnik / Vladimir Pesnya
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200528/14227653/Rezhim-samoizolyatsii-v-Moskve-prodlen-do-14-iyunya.html

С 1 июня ужесточается масочный режим, в столице по-прежнему не могут работать рестораны, кафе, бары и другие заведения общепита.

ТАШКЕНТ, 28 мая - Sputnik. Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня, говорится в его блоге.

Таким образом, в столице по-прежнему не могут работать рестораны, кафе, бары и другие заведения общепита, кроме обслуживания на вынос и доставки.

Остаются закрытыми и салоны красоты, парикмахерские, спа-центры, бани.

Более того, с 1 июня ужесточается масочный режим. При любом выходе на улицу надо будет носить маску, в том числе при занятиях спортом тоже нужно будет носить маску. В общественном транспорте, на работе, в магазинах, аптеках, МФЦ и любых других учреждениях нужно будет также использовать перчатки. 

С 1 июня в Москве возобновится непродовольственная торговля >>

Напомним, вчера также стало известно, что с 1 июня в Москве можно открыть всю непродовольственную торговлю.

Теги:
Карантин, коронавирус, Россия, Россия, Сергей Собянин, Москва, Москва



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