Режим самоизоляции в Москве продлен до 14 июня

С 1 июня ужесточается масочный режим, в столице по-прежнему не могут работать рестораны, кафе, бары и другие заведения общепита.

ТАШКЕНТ, 28 мая - Sputnik. Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня, говорится в его блоге.

Таким образом, в столице по-прежнему не могут работать рестораны, кафе, бары и другие заведения общепита, кроме обслуживания на вынос и доставки.

Остаются закрытыми и салоны красоты, парикмахерские, спа-центры, бани.

Более того, с 1 июня ужесточается масочный режим. При любом выходе на улицу надо будет носить маску, в том числе при занятиях спортом тоже нужно будет носить маску. В общественном транспорте, на работе, в магазинах, аптеках, МФЦ и любых других учреждениях нужно будет также использовать перчатки.

С 1 июня в Москве возобновится непродовольственная торговля >>

Напомним, вчера также стало известно, что с 1 июня в Москве можно открыть всю непродовольственную торговлю.