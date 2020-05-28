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Привлечение учителей и учеников школы

Замхокима Букинского района Ташобласти оштрафован за унижение педагогов

Минтруда Республики Узбекистан
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200528/14236141/Zamkhokima-Bukinskogo-rayona-Tashoblasti-oshtrafovan-za-unizhenie-pedagogov.html

Чиновник велел директорам школ собственными силами благоустроить территорию. За отказ выполнить его поручение руководитель одного из учебных учреждений была уволена.

ТАШКЕНТ, 28 мая - Sputnik. В пресс-службе Министерства народного образования сообщили о том, что замглавы администрации Букинского района столичного региона оштрафован на 22,3 млн сумов за необоснованное вмешательство в деятельность государственных образовательных учреждений, унижение чести и достоинства учителей и привлечение их к работе по благоустройству территорий.

Выяснилось, что 19 апреля заместитель хокима района Анвар Хонтураев велел директорам школ собственными силами благоустроить территорию. При этом руководитель одного из учебных учреждений своевременно не выполнила поручения чиновника и за эту "провинность" была уволена.

Кроме того, в начале мая Хонтураев оказал давление на директоров других школ и привлек их к принудительному труду. Также он заставил 25 педагогов очистить одну из центральных площадей района от травы.

Сбор хлопка
© Sputnik / Алексей Куденко
Систематическое использование принудительного труда прекращено - МОТ

Напомним, в августе прошлого года Шавкат Мирзиёев подписал закон, ужесточающий наказание за принуждение к труду.

Согласно документу, усилена ответственность за административное принуждение к труду. Сумма штрафа возросла в десять раз.  Ранее - от 1 до 3 МРЗП, теперь от 10 до 30 МРЗП. За повторное нарушение штраф составит от 30 до 100 МРЗП.

Если злоумышленники привлекли к принудительному труду несовершеннолетнего, им придется заплатить от 30 до 50 МРЗП (ранее от 5 до 15 МРЗП). А за повторное правонарушение - от 50 до 100 МРЗП.

Теги:
Ташкентская область, хокимият, Министерство народного образования Узбекистана, Образование



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