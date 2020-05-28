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Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков

Сооронбай Жээнбеков приедет на парад Победы в Москву

© Sputnik / Алексей Дружинин
Общество
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Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (271)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200528/14236408/Sooronbay-Zheenbekov-priedet-na-parad-Pobedy-v-Moskvu.html

Информацию об участии руководителя Кыргызстана подтвердила глава пресс-службы президента Толгонай Стамалиева.

ТАШКЕНТ, 28 мая - Sputnik. Лидер Кыргызстана примет участие в параде в Москве 24 июня, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает Sputnik Кыргызстан

Информацию подтвердила глава пресс-службы руководителя республики Толгонай Стамалиева.

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На Великую Отечественную войну из Кыргызстана отправилось 360 тысяч человек. Треть из них домой не вернулась, 72 кыргызстанца за боевые подвиги удостоены звания Героев Советского Союза.

Напомним, в этом году в России все массовые мероприятия к 75-летию Победы, запланированные на 9 мая, были перенесены на более поздние сроки из-за пандемии коронавируса. Два дня назад Владимир Путин приказал начать подготовку к параду Победы, он пройдет в Москве 24 июня. При этом, по поручению президента, должны быть обеспечены самые строгие требования безопасности при подготовке и проведении парада.

До того как парад был перенесен, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев получил приглашение принять в нем участие. Первый замглавы МИД республики Ильхом Неъматов заявил, что глава государства, вероятнее всего, примет участие в праздновании Дня Победы 9 мая в Москве. Однако окончательное решение еще не принято.

Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (271)
Теги:
Россия, Москва, Парад Победы, Кыргызстан



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