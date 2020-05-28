Сооронбай Жээнбеков приедет на парад Победы в Москву

ТАШКЕНТ, 28 мая - Sputnik. Лидер Кыргызстана примет участие в параде в Москве 24 июня, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает Sputnik Кыргызстан.

Информацию подтвердила глава пресс-службы руководителя республики Толгонай Стамалиева.

На Великую Отечественную войну из Кыргызстана отправилось 360 тысяч человек. Треть из них домой не вернулась, 72 кыргызстанца за боевые подвиги удостоены звания Героев Советского Союза.

Напомним, в этом году в России все массовые мероприятия к 75-летию Победы, запланированные на 9 мая, были перенесены на более поздние сроки из-за пандемии коронавируса. Два дня назад Владимир Путин приказал начать подготовку к параду Победы, он пройдет в Москве 24 июня. При этом, по поручению президента, должны быть обеспечены самые строгие требования безопасности при подготовке и проведении парада.

До того как парад был перенесен, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев получил приглашение принять в нем участие. Первый замглавы МИД республики Ильхом Неъматов заявил, что глава государства, вероятнее всего, примет участие в праздновании Дня Победы 9 мая в Москве. Однако окончательное решение еще не принято.