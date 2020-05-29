Напомним: в преддверии Рамазан хайита глава республики помиловал 258 заключенных, восемь из них — жителей Бухарской области.

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Исполняющий обязанности хокима Бухарской области Узбекистана Карим Камалов встретился с тремя жителями региона, помилованных президентом страны и освобожденных из мест лишения свободы.

Встреча прошла в штабе областного управления внутренних дел. Глава областной администрации поручил присутствовавшим на ней руководителям сделать все возможное для скорейшей социальной реабилитации помилованных.

И.о. хокима Бухарской области встретился с помилованными бухарцами Пресс-служба Бухарского областного хокимията

И.о. хокима Бухарской области встретился с помилованными бухарцами Пресс-служба Бухарского областного хокимията 1 / 2 Пресс-служба Бухарского областного хокимията И.о. хокима Бухарской области встретился с помилованными бухарцами

Указ "О помиловании группы лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо ставших на путь исправления" коснулся в общей сложности 258 осужденных.

Президент Шавкат Мирзиёев подписал его 21 мая в преддверии празднования Рамазан хайита.

По данным пресс-службы областного хокимията, указ коснулся восемь жителей Бухарской области, отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях страны. Пятерым из них сроки сокращены, трое – освобождены полностью.

"Три человека, освобожденные из заключения, являются жителями Гиждуванского района. Двое из них участвовали в деятельности запрещенных организаций, один совершил кражу", – сообщили в хокимияте.

Один из них Ильхом Хайриев. Он окончил Ташкентский экономический университет. Затем несколько лет занимался предпринимательством в сфере торговли бытовой техникой. И все шло неплохо, пока в какой-то момент он не подпал под влияние религиозно-экстремистского движения.

"Я был привлечен к ответственности и несколько лет провел за решеткой. Мне было очень тяжело от понимания того, что моя семья, мои дети оказались в трудной жизненной ситуации. Теперь я начну жизнь с чистого листа", – говорит он.

По данным областного хокимията, Хайриеву будут предоставлены новые документы, под эгидой спонсоров отремонтируют его дом.

Определенную поддержку получит и Мансур Фархадов. Он отбывал наказание за участие в преступной группировке, занимавшейся незаконной продажей цветных металлов. На встрече с главой области он изъявил желание заняться животноводством. Хоким пообещал содействие в получении льготно кредита.

Всех троих обследовали врачи, центром "Ижтимоий кўникма" им выделена единовременная финансовая помощь в размере 1 млн 225 тысяч сумов. Кроме того, решается вопрос с трудоустройством. Пока же продуктами питания им помогает движение "Саховат ва Кумак".

Действие указа затронуло и двух заключенных, отбывающих наказание в колонии №20 Бухарской области. Одному из них сокращен срок, второй – вышел на свободу и уже отправился домой в Ферганскую область.