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Навстречу Олимпиаде: в Узбекистане построят велосипедную трассу BMX

© Sputnik / Константин Чалабов
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200529/14244365/Navstrechu-Olimpiade-v-Uzbekistane-postroyat-velosipednuyu-trassu-BMX.html

Власти республики уделяют особое внимание развитию Олимпийских видов спорта и всячески поддерживают крупные спортивные проекты с целью популяризации спорта.

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. В Джизакской области началось строительство трассы BMX для спортсменов, занимающихся велосипедным мотокроссом.

НОК Узбекистана
В Узбекистане будет построена трасса BMX

К слову, он является одним из направлений, вошедших в программу Олимпиады.

"Сейчас хокимиятом Джизакской области и руководством федерации велосипедного спорта Узбекистана тщательно изучается территория, где будет построена трасса. Следует отметить что инициатором проекта является областной хокимият", — сообщает Национальный Олимпийский комитет РУз.

Трассу будут проектировать специалисты из Украины, Франции и Бельгии. 

После открытия международных авиарейсов ход строительства объекта будут тщательно контролировать эксперты. Ожидается, что трассу откроют уже в сентябре этого года.

НОК Узбекистана
В Узбекистане будет построена трасса BMX

Что такое BMX?

BMX Racing (велосипедный мотокросс) — один из новых видов спорта, в котором участники стартуют группами и соревнуются на небольших дистанциях с препятствиями. Примечательно, что заезд всеми участниками соревнования совершается на одноименном типе велосипеда — BMX. 

В программу Олимпийских игр эта дисциплина вошла в 2008 году.

Теги:
олимпиада, спорт, велосипед, Национальный Олимпийский комитет Узбекистана



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