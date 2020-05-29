Навстречу Олимпиаде: в Узбекистане построят велосипедную трассу BMX

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. В Джизакской области началось строительство трассы BMX для спортсменов, занимающихся велосипедным мотокроссом.
К слову, он является одним из направлений, вошедших в программу Олимпиады.
"Сейчас хокимиятом Джизакской области и руководством федерации велосипедного спорта Узбекистана тщательно изучается территория, где будет построена трасса. Следует отметить что инициатором проекта является областной хокимият", — сообщает Национальный Олимпийский комитет РУз.
Трассу будут проектировать специалисты из Украины, Франции и Бельгии.
После открытия международных авиарейсов ход строительства объекта будут тщательно контролировать эксперты. Ожидается, что трассу откроют уже в сентябре этого года.
Что такое BMX?
BMX Racing (велосипедный мотокросс) — один из новых видов спорта, в котором участники стартуют группами и соревнуются на небольших дистанциях с препятствиями. Примечательно, что заезд всеми участниками соревнования совершается на одноименном типе велосипеда — BMX.
В программу Олимпийских игр эта дисциплина вошла в 2008 году.