Навстречу Олимпиаде: в Узбекистане построят велосипедную трассу BMX

Власти республики уделяют особое внимание развитию Олимпийских видов спорта и всячески поддерживают крупные спортивные проекты с целью популяризации спорта.

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. В Джизакской области началось строительство трассы BMX для спортсменов, занимающихся велосипедным мотокроссом.

НОК Узбекистана В Узбекистане будет построена трасса BMX

К слову, он является одним из направлений, вошедших в программу Олимпиады.

"Сейчас хокимиятом Джизакской области и руководством федерации велосипедного спорта Узбекистана тщательно изучается территория, где будет построена трасса. Следует отметить что инициатором проекта является областной хокимият", — сообщает Национальный Олимпийский комитет РУз.

Трассу будут проектировать специалисты из Украины, Франции и Бельгии.

После открытия международных авиарейсов ход строительства объекта будут тщательно контролировать эксперты. Ожидается, что трассу откроют уже в сентябре этого года.

НОК Узбекистана В Узбекистане будет построена трасса BMX

Что такое BMX?

BMX Racing (велосипедный мотокросс) — один из новых видов спорта, в котором участники стартуют группами и соревнуются на небольших дистанциях с препятствиями. Примечательно, что заезд всеми участниками соревнования совершается на одноименном типе велосипеда — BMX.

В программу Олимпийских игр эта дисциплина вошла в 2008 году.