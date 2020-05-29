Международная онлайн-конференция Академии Генпрокуратуры РУз — итоги

В мероприятии приняли участие свыше 170 экспертов из различных стран и представители из 10 крупных международных организаций.

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. В Академии Генеральной прокуратуры состоялась научно-практическая онлайн-конференция на тему: "Повышение образовательного потенциала в сфере правоохранительной деятельности: современные вызовы и решения".

В ходе мероприятия были затронуты вопросы о проделанной работе в течение двух лет с момента образования Академии в мае 2018 года.

Конференция проводилась в формате пленарных и тематических секций, на которых были рассмотрены актуальные проблемы, связанные с организацией образовательного процесса на современном этапе в условиях пандемии; определены роль и значение юридической науки в борьбе с преступностью.

В сессиях приняли участие свыше 170экспертов из Узбекистана и зарубежных стран в сфере науки и образования, а также практики из 24стран и 10 международных организаций, включая агентства ООН и ОБСЕ.

Главы международных организаций дали согласие на реализацию совместных проектов по противодействию транснациональной организованной преступности и коррупции, реформам правосудия, профилактике правонарушений.

Партнеры подтвердили намерения поддержать инициативы Академии в области развития профессионального юридического образования с внедрением инновационных образовательных и цифровых технологий.

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По итогам пленарного заседания и тематических сессий были приняты во внимание практические рекомендации, способствующие эффективному развитию науки и образования в сфере правоохранительной деятельности в рамках международного сотрудничества.