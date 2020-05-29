19:25 29 Мая 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Здание Генеральной прокуратуры Узбекистана

Международная онлайн-конференция Академии Генпрокуратуры РУз — итоги

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
Получить короткую ссылку
14 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200529/14249219/Mezhdunarodnaya-onlayn-konferentsiya-Akademii-Genprokuratury-RUz--itogi.html

В мероприятии приняли участие свыше 170 экспертов из различных стран и представители из 10 крупных международных организаций.

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. В Академии Генеральной прокуратуры состоялась научно-практическая онлайн-конференция на тему: "Повышение образовательного потенциала в сфере правоохранительной деятельности: современные вызовы и решения".

В Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан состоялась встреча Генерального прокурора Республики Узбекистан Нигматиллы Юлдашева с председателем Следственного комитета Российской Федерации Александром Бастрыкиным
Генеральная прокуратура Республики Узбекистан
Генпрокуратура РУз и СК России подписали новую программу сотрудничества

В ходе мероприятия были затронуты вопросы о проделанной работе в течение двух лет с момента образования Академии в мае 2018 года.

Конференция проводилась в формате пленарных и тематических секций, на которых были рассмотрены актуальные проблемы, связанные с организацией образовательного процесса на современном этапе в условиях пандемии; определены роль и значение юридической науки в борьбе с преступностью.

В сессиях приняли участие свыше 170экспертов из Узбекистана и зарубежных стран в сфере науки и образования, а также практики из 24стран и 10 международных организаций, включая агентства ООН и ОБСЕ.

Главы международных организаций дали согласие на реализацию совместных проектов по противодействию транснациональной организованной преступности и коррупции, реформам правосудия, профилактике правонарушений.

Партнеры подтвердили намерения поддержать инициативы Академии в области развития профессионального юридического образования с внедрением инновационных образовательных и цифровых технологий.

У генерального прокурора появилось сразу два новых зама >>

По итогам пленарного заседания и тематических сессий были приняты во внимание практические рекомендации, способствующие эффективному развитию науки и образования в сфере правоохранительной деятельности в рамках международного сотрудничества.

Теги:
Конференция, Генпрокуратура Узбекистана



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Грудь на свободе: как отмечают День без бюстгальтера - фото
Как самообладание помогло мальчику из Италии спастись от медведя — видео
Уровень безработицы в Узбекистане
Безработица в Узбекистане: самые сложные регионы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться