Коронавирус в Узбекистане: главное на 29 мая

Сейчас в профильных больницах в столице и регионах республики лечится 731 пациент, а побороли недуг 2728 человека.

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Самая значимая информация об эпидемиологической ситуации в Узбекистане к этому часу — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Динамика заражения COVID-19

С момента последней сводки о количестве случаев заболевания коронавирусом, опубликованной на нашем сайте, опасный вирус был подтвержден еще у 31 человека по всей стране.

Таким образом, по сведениям Минздрава на 16.45 по ташкентскому времени, в республике выявлено 3 468 случаев заболевания COVID-19.

Сейчас в профильных больницах в столице и регионах республики лечится 731 пациент.

Количество вылечившихся

По данным Минздрава, число выписанных в связи с выздоровлением за один день увеличилось на 34 человек. Это пациенты медучреждений Ташкента, Самарканда и Каракалпакстана. Один из них - гражданин Таджикистана, оказавшийся в Узбекистане на момент выявления вируса. Все поправившиеся от опасного недуга отправлены в реабилитационные центры.

К настоящему моменту в стране одолели заболевание 2728 человека.

Возвращение к жизни: начали с внутреннего туризма

В регионах "зеленой" и "желтой" категории, возобновляется внутренний туризм с 1 июня.

"Возобновляется деятельность туроператоров, турагентств, средств размещений, объектов культуры, культурного наследия при строгом соблюдении установленных санитарно-гигиенических норм и требований", - говорится в информации.

Также будет возобновляться и выездной туризм с определением перечня стран, гражданам которых разрешается въезд в Узбекистан, но поэтапно.

Все здоровы: "Ипотека банк" выступил с заявлением

В "Ипотека банке" опровергли распространившиеся в соцсети слухи о заражении COVID-19 сотрудников Навоийского и Самаркандского филиалов.

"По некоторым каналам распространяется необоснованная информация об обнаружении случаев коронавирусной инфекции в Навоийском и Самаркандском отделениях нашего банка. В наших филиалах таких случаев не обнаружено", — говорится в сообщении.

Отмечается, что все филиалы оказывают услуги населению в строгом соответствии с требованиями карантина.

Бухара теперь в "красной" зоне

Шафирканский район Бухарской области переведен в "красную" зону карантина в связи с возникновением новых очагов заражения коронавирусом. навои

С 28 мая въезд на эту территорию был приостановлен. В настоящее время движение личного транспорта по району ограничено.

Как сообщили в Минздраве, 27 мая у семьи местных жителей, которые являются членами одной семьи, была обнаружена коронавирусная инфекция. Отмечается, что у всех, кто был в контакте с зараженными, взяты анализы на наличие инфекции.

Международный опыт борьбы с COVID-19: Узбекистан и Канада

Накануне состоялась онлайн-конференция совместно с Нацпалатой инновационного здравоохранения Узбекистана и ее канадскими партнерами Royal College of Physicians & Surgeons of Canada.

На мероприятии были обсуждены новые подходы медиков при чрезвычайных ситуациях на примере стратегии, выработанной в ходе борьбы с COVID-19.

Навои: усиление карантинных мер

В Навоийской области усилили карантинный режим. Сделано это было из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе. В настоящий момент COVID-19 обнаружили у 119 жителей области.

Болезнь распространяется в основном через пять очагов. Первый и самый крупный - в городе Зарафшан, второй и третий очаги — в Хатырчинском районе. Четвертым эпицентром распространения инфекции стал Канимехский район, пятым — Томдинский.

Учеба - бесплатно

В соответствии с Указом президента, предусматривающим поддержку сферы туризма в период пандемии, обучение всех слушателей, принятых на учебу в 2020 году в техникумы и колледжи, находящиеся в ведении Государственного комитета по развитию туризма, будет осуществляться в порядке исключения на основе государственного гранта.

Кроме того, выплаты основного долга по ранее выданным кредитам коммерческих банков на строительство средств размещения с 1 октября 2020 года будут продлены на срок от 18 до 24 месяцев.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По данным ВОЗ, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 5,59 млн человек, более 353 тысяч умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились более 5,81 млн человек, более 360 тысяч скончались.